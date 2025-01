W tegorocznym konkursie Building of The Year 2025 cenionego branżowego portalu ArchDaily Polska ma bardzo silną reprezentacje. Jednym z kandydatów do wygranej w konkursie jest zmodernizowany warszawski park Pole Mokotowskie. Oprócz niego w tej samej kategorii - „Przestrzenie publiczne i architektura krajobrazu” – o wygraną walczą cztery inne projekty z Polski.

Pole Mokotowskie z nominacją w konkursie Building of The Year 2025

Rozpoczęty właśnie konkurs Building of The Year 2025 obfituje w wiele polskich akcentów. Jednym z pięciu polskich kandydatów do nagrody w kategorii „Przestrzenie publiczne i architektura krajobrazu” (ang. Public & Landscape Architecture) jest projekt modernizacji warszawskiego parku Pole Mokotowskie.

Jego autorami są architekci z wielokrotnie nagradzanej pracowni WXCA z Warszawy. Modernizacja parku rozpoczęła się w 2021 roku i dobiegła końca dwa lata później.

Projektanci z WXCA mają na koncie wiele znanych realizacji, między innymi nowe gmachy Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego czy Plac Pięciu Rogów w Warszawie. Trwa też odbudowa pałaców Saskiego i Brühla na Placu Piłsudskiego oraz kamienic przy ul. Królewskiej według projektu WXCA – również w stolicy.