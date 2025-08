Autorami wnętrz kołobrzeskiego Mezaliansu są architekci z warszawskiej pracowni 370Studio, specjalizujący się w projektowaniu przestrzeni gastronomicznych i komercyjnych. Punktem wyjścia w tworzeniu projektu wnętrz restauracji była jej nazwa, która oznacza kontrowersyjne i społecznie nieakceptowalne połączenia.

Eklektyczny wystrój lokalu odzwierciedla to podejście: architekci postawili na nieoczywiste połączenia stylów i pozornie nie pasujących do siebie dekoracji, inspirowanymi różnymi epokami. Wrażenie robi wielki różowy jednorożec, który podwieszono pod sufitem, zaś odwrócony pokój na ścianie baru wnosi do wystroju element surrealizmu. We wnętrzu dominują jednocześnie miłe dla oka beże, odcienie bordo i różu.

Przestrzeń coworkingowa Labo z Wrocławia z wyróżnieniem za wnętrza

Przestrzeń coworkingowa Labo znajduje się w zabytkowym budynku dawnego Wydziału Farmacji Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorami projektu są architekci z biura CUDO z Wrocławia.

Tworząc koncepcję wnętrz Labo, projektanci inspirowali się historią budynku. Widać to na przykład w umieszczeniu instalacji ze szkła farmaceutycznego, na której stoją historyczne butelki z brązowego szkła.