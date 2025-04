Osiedle w Europie zaprojektowane przez AI. To pierwszy taki projekt na świecie

Były pracownik biura Zaha Hadid Architects stworzył projekt luksusowego osiedla w Słowenii. W procesie projektowania wspierała go sztuczna inteligencja. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie na świecie, pokazujące możliwości drzemiące we współpracy człowieka ze sztuczną inteligencją.