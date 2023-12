Polacy w czołówce narodów, które kochają biżuterię. Przegrywamy tylko z Czechami

Czesi okazują się być narodem, który najintensywniej rozgląda się za biżuterią w internecie, zaś tuż za nimi plasują się Polacy — informują analitycy sklepu WatchPilot. Jakie marki biżuterie są najczęściej wyszukiwane w Polsce, ale też w innych krajach?

Polacy kochają biżuterię: jakie marki wygrały?

Wcale nie zamożni Chińczycy czy Amerykanie najczęściej szukają w internecie markowej biżuterii, ale Czesi i Polacy. Zaskakujących informacji na ten temat dostarczają analitycy z internetowego sklepu z biżuterią i zegarkami WatchPilot.

Na warsztat wzięli oni globalne wyniki z wyszukiwarki Google dotyczące różnych kategorii wyrobów luksusowych, w tym również biżuterii. Pod uwagę wzięto wyniki z okresu od września 2022 roku do sierpnia 2023 roku.

Dodatkowo badacze wsparli się między innymi danymi demograficznymi z globalnego badania „World Population Review”. Wyniki analiz zawarto w najnowszym raporcie pod tytułem „Worldwide Wish List. The Most-wanted Luxury Brands and Items Around the World” („Światowa lista życzeń. Najbardziej pożądane marki i wyroby luksusowe na świecie”).