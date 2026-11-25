Z raportu „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Trendy i kierunki rozwoju rynku dóbr luksusowych” wynika, że pod względem wartości niezmiennie dominują odzież i akcesoria, a najszybszy skok odnotowują ekskluzywne samochody. Jak zauważa Portal Spożywczy, zmienia się jednak definicja luksusu. Zamożni Polacy coraz częściej inwestują w doświadczenia, regenerację i długowieczność.

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Odzież liderem wartości, luksusowe hotele i SPA na drugim miejscu

Prognozowany na 2026 r. wzrost rynku o 4,9 proc. oznacza wyraźne przyspieszenie względem ubiegłego roku, kiedy wskaźnik ten wyniósł 2,4 proc. Wartość i tempo wzrostu poszczególnych kategorii wygląda następująco:

Odzież i akcesoria – pozostają największym segmentem rynku z wartością szacowaną na blisko 3,9 mld zł, choć należą do najwolniej rosnących kategorii (+3,8 proc. r/r);

Usługi hoteli pięciogwiazdkowych i SPA – zajmują drugie miejsce pod względem wielkości z wartością blisko 2,8 mld zł;

Kosmetyki i perfumy – osiągnęły wartość ponad 2,7 mld zł, notując jednocześnie drugi najwyższy wzrost w zestawieniu (+8,9 proc. r/r),

Samochody luksusowe – to zdecydowany lider tempa wzrostu, wartość sprzedaży którego zwiększyła się aż o 32,3 proc. r/r,

Luksusowe nieruchomości mieszkaniowe – to jedyny segment na minusie (-18,5 proc. r/r), wynika to jednak z wieloletniego cyklu inwestycyjnego i liczby projektów przygotowywanych w poprzednich latach.

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Wellness i longevity nowym wymiarem luksusu

Jak podaje Portal Spożywczy, raport KPMG zwraca uwagę na poszerzanie się samej definicji luksusu. Światowe domy mody i marki premium coraz częściej wychodzą poza sprzedaż samych produktów, budując wokół nich system doświadczeń. Przykładem mogą być m.in. oferta SPA i programy turystyczne Diora, paryskie studio jogi i pilatesu otwarte przez Caudalie, kolekcja akcesoriów do pilatesu od Celine czy mediolańska przestrzeń Golden Goose łącząca korty do padla ze sklepem i strefą lifestyle.

Potencjał tego trendu potwierdzają dane Global Wellness Institute – szeroko rozumiany rynek wellness w Polsce był wart w 2024 r. 52 mld dol. (21. miejsce na świecie i 10. w Europie), rosnąc w latach 2019–2024 średnio o ok. 9 proc. rocznie. W segmencie luksusowym o wyjątkowości oferty decydują dziś wysoka personalizacja, prywatność, ograniczona dostępność oraz opieka ekspertów. Na sile zyskują zwłaszcza usługi związane z longevity (długowiecznością): medycyna spersonalizowana, zaawansowana diagnostyka profilaktyczna, monitorowanie parametrów zdrowotnych czy ocena wieku biologicznego.

Zjawisko to napędza również turystykę. W Polsce w 2025 r. wydano na turystykę medyczną 973,2 mln zł, a na usługi SPA blisko 1,3 mld zł. Według prognoz do 2031 r. kwoty te wzrosną odpowiednio do niemal 1,3 mld zł oraz 1,8 mld zł. Jak podkreśla Rafał Wiza, Partner w Dziale Audytu Przedsiębiorstw w KPMG w Polsce, cytowany przez Portal Spożywczy luksus coraz rzadziej sprowadza się wyłącznie do posiadania przedmiotu, a coraz częściej oznacza dostęp do kompetencji, opieki i wyjątkowych doświadczeń.

Zmienia się podejście klientów do dóbr luksusowych. Nowe grupy konsumentów

Klienci stają się bardziej wymagający – samo logo i wysoka cena przestają wystarczać do uzasadnienia zakupu. Coraz większe znaczenie mają jakość materiałów, trwałość, pochodzenie produktu oraz rzemiosło. Równocześnie branża wdraża nowe technologie. W globalnym badaniu KPMG 91 proc. firm deklaruje wykorzystanie sztucznej inteligencji m.in. do personalizacji oferty i analizy preferencji, choć AI nadal pozostaje tylko wsparciem.

Zmienia się także profil odbiorców. Obok klasycznych zamożnych klientów coraz większą siłę nabywczą reprezentują gospodarstwa domowe typu DINK (podwójny dochód, brak dzieci) oraz starsi, zamożni konsumenci, którzy chętnie przeznaczają oszczędności na podróże, gastronomię, zdrowie i poprawę jakości życia. Nabywcami dóbr luksusowych są dziś różne grupy konsumentów. Rynek bardziej dostępnych produktów premium wciąż się rozwija, a popyt na najbardziej ekskluzywne dobra i usługi nie spada.