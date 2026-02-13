Przyszłość koncernu Kering według Luki de Meo

Luca de Meo był znany ze stawiania na innowacje w okresie swojej pracy w koncernie Renault, a także w poprzednich firmach z branży samochodowej, w których spędził łącznie ponad trzy dekady. W czasach, gdy stał na czele Renaulta, deklarował, że zamierza przekształcić francuski koncern z firmy samochodowej w technologiczną.

Podobne myślenie o innowacyjności de Meo stara się zaszczepić w Keringu – przedsiębiorstwie działającym w branży luksusowej, która w swoim DNA ma głęboko zakorzenioną troskę o dziedzictwo. Jak połączyć innowacje z tradycjami i kulturą pracy rzemieślniczej? Włoch w trakcie swojego wystąpienia podczas Kering Innovation Day wyraził przekonanie, że innowacyjność musi stać się kluczowym elementem strategii firmy.

„Przychodzę z branży, w której 10 procent zysków przeznacza się na badania i rozwój” – powiedział de Meo, odnosząc się do swojego doświadczenia w przemyśle motoryzacyjnym. „Dołączyłem do branży, w której teoretycznie innowacyjność jest mniej kluczowa. W sektorze luksusowym w innowacyjność inwestujemy być może jeden procent zysków” – zauważył Włoch. „Widzę tu potencjał wzrostu. Pytanie brzmi, jak to zrobić i na którym etapie. To teraz największe wyzwania” – dodał.

„More wrażenie, jako osoby nowej w tej branży, jest takie, że większość firm z naszego segmentu jest skupiona na zachowaniu dziedzictwa. To bardzo dobrze. To wartościowe z punktu widzenia właściwego zakotwiczenia naszych produktów i marek w obszarze emocji klientów i klientek. Ale to za mało. Rynek się zmienia, podobnie jak klienci, a standardy wyznaczają nam dzisiaj inne branże. Jeśli jako klient jesteś przyzwyczajony do tego, że zamówiony towar pojawia się pod twoimi drzwiami w ciągu 24 godzin – albo 15 minut – podczas gdy branża luksusowa potrzebuje sześciu miesięcy, by dostarczyć ci produkt, to być może nie jest coś, czego oczekujesz jako klient. Moim celem jest połączenie naturalnej tendencji do patrzenia wstecz ze spojrzeniem w przyszłość. Historycznie branża luksusowa była miejscem, w którym naprawdę można było wprowadzać innowacje. Była na to przestrzeń dzięki odpowiednio wysokim marżom. Jeśli pracujesz w branżach, w których marże są niskie, nie ma na to miejsca. My je mamy”.