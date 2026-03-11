Reklama

Spadek wart 56 miliardów euro. Kto pokieruje włoskim gigantem branży luksusowej?

Po kilku latach sporów rodzina spadkobierców twórcy włoskiego imperium EssilorLuxottica doszła do porozumienia. Zwycięski w rodzinnej rywalizacji o kontrolę nad koncernem okazał się jeden z synów zmarłego w 2022 roku włoskiego miliardera Leonardo Del Vecchio.

Publikacja: 11.03.2026 05:00

Leonardo Maria Del Vecchio przejmie kontrolę nad firmą EssilorLuxottica.

Foto: ALIAH ANDERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Izabela Popko

Spadkobiercy Leonardo Del Vecchio, założyciela EssilorLuxottica, jednej z najpotężniejszych europejskich firm, znaleźli kompromisowe rozwiązanie w sprawie sukcesji po nestorze rodu. W ten sposób kończy się kilkuletni spór, który oddziaływał na funkcjonowanie włoskiego producenta okularów, kontrolującego takie marki jak Ray-Ban czy Persol.. 

EssilorLuxottica: Potomek założyciela przejmuje kontrolę nad firmą

EssilorLuxottica to największa na świecie firma w branży optycznej, która posiada w swoim portfolio takie znane marki jak Ray-Ban, Oakley czy Persol. Ma też licencję na produkcję okularów dla takich marek jak Chanel czy Prada.

Założycielem firmy był Leonardo Del Vecchio, który, zaczynając od skromnego warsztatu we włoskim Agordo, w ciągu sześciu dekad zbudował globalne imperium. Del Vecchio zmarł w 2022 r., pozostawiając łącznie sześcioro dzieci z trzech małżeństw.

Zgodnie z wolą nestora rodu jego dzieci, wdowa i pasierb podzielili się kontrolą nad rodzinnym holdingiem Delfin z Luksemburga, który kontroluje firmę EssilorLuxottica. Jego wartość to około 56 miliardów euro, co czyni go jednym z największych prywatnych holdingów w Europie.

Decyzja o równym podziale stworzyła problem w kwestii decydowania o przyszłości firmy. Tak rozpoczął się trwający ponad trzy lata spór między spadkobiercami po Leonardzie Del Vecchio, którzy nie mogli ustalić, kto powinien przejąć kontrolę nad rodzinnym biznesem. W rezultacie zamrożono wypłaty dywidend zarówno w holdingu, jak i w firmie EssilorLuxottica, której wartość szacuje się na około 111 miliardów euro.

Jak podkreśla Reuters, wszystko wskazuje na to, że członkowie rodziny Del Vecchio porozumieli się. Jeden z synów Del Vecchio, 30-letni Leonardo Maria, porozumiał się ze swoim rodzeństwem. Leonardo Maria zajmuje w EssilorLuxottica stanowisko dyrektora ds. strategii i jest jedynym członkiem rodziny, który jest zaangażowany w pracę w firmnie. Jego rodzeństwo zdecydowało się odsprzedać mu  swoje udziały w holdingu Delfin.

Koniec pata w EssilorLuxottica

W wyniku transakcji Leonardo Maria zwiększy swoje 12,5 proc. udziałów do 37,5 proc., co uczyni go największym udziałowcem w Delfinie. Dzięki tej operacji Francesco Milleri, prezes holdingu i EssilorLuxottica, odzyskał decyzyjność, a wielomilionowe dywidendy w końcu mogą zostać wypłacone udziałowcom.

Oprócz posiadania 32 proc. akcji w EssilorLuxottica, Delfin ma też aktywa między innymi w firmie ubezpieczeniowej Generali, w bankach Banca Monte dei Paschi di Siena i UniCredit oraz w działającej w branży nieruchomości firmie Covivio. Rodzina Del Vecchio przygotowuje się też do przejęcia kilku procent udziałów marki Giorgio Armani po śmierci jej właściciela w ubiegłym roku. Sam Giorgio Armani wyznaczył w swoim testamencie EssilorLuxottica jako jednego z kilku podmiotów z prawem pierwokupu udziałów w jego domu mody.

Biznes rodziny Del Vecchio świetnie prosperuje, dlatego spadkobiercom zależało na znalezieniu rozwiązania. W 2024 r. holding Delfin wygenerował zysk na poziomie blisko 1,4 miliarda euro, ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Przyniosło to udziałowcom dywidendy w wysokości ponad 1,14 miliarda euro – prawie o jedną trzecią więcej, niż w 2023 r.

Wciąż nie rozwiązano jednego sporu – między Leonardo Marią a jego matką Nicolettą Zampillo, która przekazała połowę swoich udziałów swojemu synowi Rocco Basilico, przyrodniemu bratu Leonardo Marii. Leonardo Maria zarzuca matce, że zrobiła to przedwcześnie, na czym on sam może stracić. Zgodnie z testamentem Leonarda Del Vecchio do przekazania udziałów miało dojść dopiero po śmierci Nicoletty.

