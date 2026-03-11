Decyzja o równym podziale stworzyła problem w kwestii decydowania o przyszłości firmy. Tak rozpoczął się trwający ponad trzy lata spór między spadkobiercami po Leonardzie Del Vecchio, którzy nie mogli ustalić, kto powinien przejąć kontrolę nad rodzinnym biznesem. W rezultacie zamrożono wypłaty dywidend zarówno w holdingu, jak i w firmie EssilorLuxottica, której wartość szacuje się na około 111 miliardów euro.

Jak podkreśla Reuters, wszystko wskazuje na to, że członkowie rodziny Del Vecchio porozumieli się. Jeden z synów Del Vecchio, 30-letni Leonardo Maria, porozumiał się ze swoim rodzeństwem. Leonardo Maria zajmuje w EssilorLuxottica stanowisko dyrektora ds. strategii i jest jedynym członkiem rodziny, który jest zaangażowany w pracę w firmnie. Jego rodzeństwo zdecydowało się odsprzedać mu swoje udziały w holdingu Delfin.

Koniec pata w EssilorLuxottica

W wyniku transakcji Leonardo Maria zwiększy swoje 12,5 proc. udziałów do 37,5 proc., co uczyni go największym udziałowcem w Delfinie. Dzięki tej operacji Francesco Milleri, prezes holdingu i EssilorLuxottica, odzyskał decyzyjność, a wielomilionowe dywidendy w końcu mogą zostać wypłacone udziałowcom.

Oprócz posiadania 32 proc. akcji w EssilorLuxottica, Delfin ma też aktywa między innymi w firmie ubezpieczeniowej Generali, w bankach Banca Monte dei Paschi di Siena i UniCredit oraz w działającej w branży nieruchomości firmie Covivio. Rodzina Del Vecchio przygotowuje się też do przejęcia kilku procent udziałów marki Giorgio Armani po śmierci jej właściciela w ubiegłym roku. Sam Giorgio Armani wyznaczył w swoim testamencie EssilorLuxottica jako jednego z kilku podmiotów z prawem pierwokupu udziałów w jego domu mody.

Biznes rodziny Del Vecchio świetnie prosperuje, dlatego spadkobiercom zależało na znalezieniu rozwiązania. W 2024 r. holding Delfin wygenerował zysk na poziomie blisko 1,4 miliarda euro, ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Przyniosło to udziałowcom dywidendy w wysokości ponad 1,14 miliarda euro – prawie o jedną trzecią więcej, niż w 2023 r.

Wciąż nie rozwiązano jednego sporu – między Leonardo Marią a jego matką Nicolettą Zampillo, która przekazała połowę swoich udziałów swojemu synowi Rocco Basilico, przyrodniemu bratu Leonardo Marii. Leonardo Maria zarzuca matce, że zrobiła to przedwcześnie, na czym on sam może stracić. Zgodnie z testamentem Leonarda Del Vecchio do przekazania udziałów miało dojść dopiero po śmierci Nicoletty.