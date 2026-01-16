Aktualizacja: 16.01.2026 19:58 Publikacja: 16.01.2026 14:09
Stan Kroenke jest między innymi właścicielem Arsenalu Londyn i drużyny futbolu amerykańskiego Los Angeles Rams.
Elon Musk jest najbogatszym człowiekiem w Stanach Zjednoczonych (i na świecie) – jego majątek wycenia się obecnie na ponad 700 miliardów dolarów. Stanowi Kroenke, „wycenianemu” na 21 miliardów dolarów, daleko do tego poziomu, ale amerykański inwestor jest za to największym prywatnym posiadaczem ziemskim w USA. Kim jest Kroenke i dlaczego kupuje kolejne działki?
Stan Kroenke to amerykański przedsiębiorca, który zbił fortunę w branży nieruchomości. Większość osób w Stanach zna go jako potentata w branży sportowej – należą do niego tak znane kluby sportowe jak Arsenal Londyn, drużyna futbolu amerykańskiego Los Angeles Rams, drużyna hokeja z ligi NHL Colorado Avalanche, drużyna koszykarska Denver Nuggets czy drużyna lacrosse Colorado Mammoth. Żoną Stana Kroenke jest Ann Walton Kroenke, dziedziczka fortuny właścicieli amerykańskiej sieci hipermarketów Walmart.
Kroenke figuruje na miejscu 47. listy najbogatszych ludzi na świecie. Jest jednocześnie absolutnym numerem jeden w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o powierzchnię gruntów, które do niego należą. Należy do niego ponad 2,7 miliona akrów, czyli w przybliżeniu 1,09 miliona hektarów.
Jak wynika z ustaleń ekspertów amerykańskiego portalu The Land Report, analizującego strukturę własności prywatnych posiadłości ziemskich w USA, Kroenke wspiął się na szczyt rankingu w grudniu ubiegłego roku, awansując z czwartego miejsca. Kupił wtedy pofragmentowany obszar rozpościerający się na cztery hrabstwa w stanie Nowy Meksyk o łącznej powierzchni blisko 380 tysięcy hektarów. Jak zauważają eksperci, nikt w USA nie kupił tak dużej powierzchni ziemi od 2011 roku.
Jak informuje CNBC, Kroenke to niejedyny amerykański miliarder, który inwestuje w ziemię. Podobne zainteresowania inwestycyjne mają także Bill Gates, Jeff Bezos czy Ted Turner.
Ziemskie posiadłości Kroenkego rozpościerają się od zachodnich rubieży Stanów Zjednoczonych aż po Kanadę. W stanie Wyoming miliarder posiada gospodarstwo o nazwie Q Creek Ranch o powierzchni ponad 226 hektarów. To największy prywatny kawałek ziemi w Górach Skalistych.
The Land Report wylicza też najnowszą historię nabytków Amerykanina. W 2016 roku Kroenke kupił teren o nazwie W.T. Waggoner Estate Ranch w północnym Teksasie – obszar, który nie zmienił właściciela od 1849 roku. To jednocześnie największy pojedynczy prywatny kawałek ziemi w tym stanie.
Trzy lata później Kroenke odkupił od byłego prezesa marki Reebok Paula Firemana Winecup Gamble Ranch w Nevadzie, jedną z największych ziemskich posiadłości w USA. Teren składa się z dwóch części: jedna, o powierzchni ponad 100 tysięcy hektarów, to prywatna własność miliardera, drugą, o powierzchni blisko 226 tysięcy hektarów, dzierżawi on od władz federalnych.
Jeżeli chodzi o kanadyjskie posiadłości Kroenkego, to jest to Douglas Lake Ranch w Kolumbii Brytyjskiej o powierzchni ponad 200 tysięcy hektarów. Miliarder wszedł w posiadanie tego terenu w 2003 r. po tym, kiedy jego poprzedni nabywca, były prezes Bernie Ebbers niesławnego giganta telekomunikacyjnego WorldCom, poszedł na resztę życia do więzienia z powodu jednego z największych oszustw finansowych za oceanem.
Kupno ziemi to obliczona na wiele lat, ale niezmiennie pewna inwestycja. To właśnie dlatego tacy ludzie jak Stan Kroenke co jakiś czas kupują znaczne obszary ziemi.
Jak zauważają eksperci z The Land Report, w ostatnich latach amerykańscy miliarderzy coraz chętniej lokują swoje pieniądze w ziemię. Jeszcze dekadę temu na jednego ze stu największych obszarników w USA przypadały średnio prawie 153 tysiące hektarów, dziś jest to już ponad 174 tysiące hektarów.
Na podium rankingu największych posiadaczy ziemskich tuż za Stanem Kroenke uplasowała się posiadająca ponad 987 tysięcy hektarów rodzina Emmersonów, największa w Stanach Zjednoczonych właścicielka obszarów leśnych. Podium zamyka emerytowany prezes firmy Liberty Media John Malone z ponad 890 tysiącami hektarów.
