Elon Musk jest najbogatszym człowiekiem w Stanach Zjednoczonych (i na świecie) – jego majątek wycenia się obecnie na ponad 700 miliardów dolarów. Stanowi Kroenke, „wycenianemu” na 21 miliardów dolarów, daleko do tego poziomu, ale amerykański inwestor jest za to największym prywatnym posiadaczem ziemskim w USA. Kim jest Kroenke i dlaczego kupuje kolejne działki?

Stan Kroenke: Największy posiadacz ziemski w USA

Stan Kroenke to amerykański przedsiębiorca, który zbił fortunę w branży nieruchomości. Większość osób w Stanach zna go jako potentata w branży sportowej – należą do niego tak znane kluby sportowe jak Arsenal Londyn, drużyna futbolu amerykańskiego Los Angeles Rams, drużyna hokeja z ligi NHL Colorado Avalanche, drużyna koszykarska Denver Nuggets czy drużyna lacrosse Colorado Mammoth. Żoną Stana Kroenke jest Ann Walton Kroenke, dziedziczka fortuny właścicieli amerykańskiej sieci hipermarketów Walmart.

Kroenke figuruje na miejscu 47. listy najbogatszych ludzi na świecie. Jest jednocześnie absolutnym numerem jeden w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o powierzchnię gruntów, które do niego należą. Należy do niego ponad 2,7 miliona akrów, czyli w przybliżeniu 1,09 miliona hektarów.

Jak wynika z ustaleń ekspertów amerykańskiego portalu The Land Report, analizującego strukturę własności prywatnych posiadłości ziemskich w USA, Kroenke wspiął się na szczyt rankingu w grudniu ubiegłego roku, awansując z czwartego miejsca. Kupił wtedy pofragmentowany obszar rozpościerający się na cztery hrabstwa w stanie Nowy Meksyk o łącznej powierzchni blisko 380 tysięcy hektarów. Jak zauważają eksperci, nikt w USA nie kupił tak dużej powierzchni ziemi od 2011 roku.