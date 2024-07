Burberry: co dalej ze słynną brytyjską marką?

Kłopoty marki Burberry trwają już od kilku lat. „The Telegraph”, podsumowujący pogarszającą się sytuację brytyjskiego domu mody, informuje, że od początku 2024 roku wartość akcji Burberry spadła o ponad jedną trzecią.

Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy cena akcji Burberry spadła z kolei aż o 57 procent i obecnie znajduje się na najniższym poziomie od 15 lat. Wartość Burberry wycenia się na 3,19 miliarda funtów.

Jak zauważają eksperci z „Telegrapha”, Burberry to jedna najgorzej prosperujących spółek indeksie FTSE 100. Na liście tej znajduje się 100 największych spółek na londyńskiej giełdzie. Obserwatorzy spodziewają się, że jeżeli sytuacja Burberry szybko się nie poprawi, grozi jej wypadnięcie z indeksu i coraz mniejsze zainteresowanie ze strony inwestorów.

W 2023 roku wartość sprzedaży wyrobów marki Burberry spadła o cztery procent do wartości niecałych trzech miliardów funtów. Przyniosło to spadek zysków marki o druzgocące 36 procent, do kwoty 418 milionów funtów.

Równolegle ze spadkami cen akcji i zysków Burberry rośnie zadłużenie marki. W ciągu ostatniego roku wzrosło ono z 460 milionów do ponad miliarda funtów. Na tle wszystkich tych problemów w poprzednich miesiącach spekulowano o przejęciu Burberry przez inny podmiot, jednak przedstawiciel marki zdementował te informacje w oficjalnych wypowiedziach dla mediów.

Prezes Burberry Jonathan Akeroyd, którego powołano na to stanowisko w 2022 roku, wśród przyczyn kłopotów marki wymienia podniesienie przez brytyjski rząd podatku turystycznego. Dość powiedzieć, że branża luksusowa jako całość notuje od szeregu miesięcy wyraźne spowolnienie, z którego obronną ręką udało się wyjść tylko nielicznym markom działającym w tym sektorze.