„Paryski bulwar” to tytuł obrazu autorstwa Joaquína Sorolli, hiszpańskiego „mistrza światła”. Praca została zakupiona pod koniec XIX wieku i ślad po niej zaginął. Teraz można ją oglądać na wystawie w Madrycie.

„Mistrz światła”: Zaginiony obraz hiszpańskiego impresjonisty

Obraz pod tytułem „Paryski bulwar” przedstawia namalowaną z niezwykłym realizmem scenę w ogródku przy typowej paryskiej kawiarni w trakcie zachodu słońca. Autorem pracy jest żyjący w latach 1863-1920 malarz Joaquín Sorolla, którego uważa się za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli hiszpańskiego impresjonizmu.

Jeszcze za życia – i to w młodym wieku – Sorolla odniósł ogromny sukces jako artysta. Jego prace zyskały duże grono entuzjastów, trafiały więc na wystawy na całym świecie, między innymi w Paryżu, Wenecji, Wiedniu, Monachium, Chicago i Buenos Aires. Sorolla to również jeden z najbardziej płodnych hiszpańskich artystów swojej epoki – do dziś zachowały się ponad dwa tysiące jego prac.

Joaquín Sorolla namalował „Paryski bulwar” w trakcie swojej wizyty w Paryżu w latach 1889-1890, czyli kiedy miał około 27 lat. To pełna detali, dynamiczna i zarazem bardzo nastrojowa „fotografia” typowej paryskiej uliczki, ukazująca moment z życia mieszkańców miasta. Co ciekawe, artysta wkomponował w obraz samego siebie – po lewej stronie, siedzącego przy stoliku w towarzystwie żołnierza i palącego cygaro.