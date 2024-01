Rusza „suchy styczeń”, a we Francji burza. Eksperci oburzeni postawą Macrona

„Suchy styczeń”, akcja społeczna nakłaniająca do tego, by na miesiąc odstawić alkohol, staje się coraz popularniejsza w Europie. We Francji, kraju wina, szampana i koniaku, napotyka jednak na opór władz, które nie chcą jej oficjalnie poprzeć, a badania pokazują, że 70 procent Francuzów częstuje alkoholem swoje dzieci.