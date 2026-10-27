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Ludzie sukcesu z rozwagą dobierają dodatki, szukając przedmiotów autentycznych, niezawodnych i uniwersalnych. Odpowiedzią na te oczekiwania rynku jest druga generacja kolekcji Vostok Europe Limousine. To czasomierze, które w mistrzowski sposób łączą wyrafinowaną elegancję z outdoorową wytrzymałością, z której od lat słynie litewska firma.

Architektura sukcesu – design bez kompromisów

Linia Limousine (Generation 2) została zaprojektowana wokół wyrazistej koperty o średnicy 43 milimetrów. Wykonano ją z najwyższej klasy, antyalergicznej stali szlachetnej 316L, co zapewnia nie tylko szlachetny blask, ale też odporność na uszkodzenia i korozję. Gra krawędzi ( delikatnie szczotkowane powierzchnie płynnie przenikają się z detalami wypolerowanymi na lustrzany połysk) nadaje obudowie nowoczesny, męski i architektoniczny szlif. Wybrane, ekskluzywne referencje pokryto dodatkowo powłoką PVD w odcieniach żółtego lub różowego złota, co przyciąga wzrok i podkreśla ich luksusowy charakter.

To, co najbardziej odróżnia kolekcję Limousine od typowych, delikatnych zegarków wizytowych (dress watch), to jej wodoszczelność, ustalona na poziomie 10 ATM (100 metrów). Dzięki zastosowaniu zakręcanej koronki oraz w pełni zakręcanego dekla, właściciel zegarka może w nim pływać. Tarczę osłania grube szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną, gwarantującą krystaliczną czytelność w mocnym słońcu. Po zmroku na tarczy świecić zaczynają indeksy i wskazówki wypełnione szwajcarską masą luminescencyjną Super-LumiNova.

Wyjątkowość linii Limousine podkreśla ścisła limitacja do 3000 sztuk na cały świat. Producent daje również wybór w kwestii mocowania – w ofercie znajdziemy wersje na klasycznym skórzanym pasku z zapięciem motylkowym lub na masywnej, stalowej bransolecie typu mesh.

Foto: Materiały prasowe

Mikromechanika dla tradycjonalistów

Dla koneserów ceniących płynący ruch sekundnika, marka Vostok Europe przygotowała cztery modele napędzane japońskimi kalibrami automatycznymi. Z myślą o kadrze zarządzającej operującej na rynkach globalnych stworzono model Limousine GMT Automatic (ref. NH34-561B786 i odpowiednik na bransolecie NH34-561B786B). W tym przypadku koperty pokryto powłoką PVD z żółtego złota, kontrastującego z fakturowaną, granatową tarczą. Zegarek wyposażono w mechanizm TMI NH34 z funkcją drugiej strefy czasowej (24H GMT) oraz datownikiem. Wrażenia z użytkowania potęguje przeszklony dekiel pozwalający obserwować pracę mechanizmu. Cena tego wariantu wynosi 2 300 zł za wersję na pasku oraz 2 200 zł za model z bransoletą mesh.

Na entuzjastów odsłoniętej mikromechaniki czeka model Limousine Open-Heart (ref. 82S7-561A787 / 82S7-561A787B). Zegarek utrzymany w barwach chłodnej stali i głębokiej czerni, wyróżnia się wycięciem na cyferblacie na wysokości godziny siódmej (open-heart), które ukazuje pracę balansu mechanizmu Miyota 82S7. Posiada on subtarczę z płynącą sekundą i wskaźnik formatu 24-godzinnego. Cena detaliczna wynosi tu 2 250 zł w wersji paskowej i 2 160 zł w wariancie mesh.

Foto: Materiały prasowe

Osoby pragnące maksymalnej niezależności, zwrócą uwagę na referencję 8315-561A788 (bądź odpowiednik stalowy 8315-561A788B). Zaadaptowany w nim kaliber Miyota 8315 może zagwarantować bezprecedensową w tym segmencie cenowym rezerwę chodu wynoszącą aż 60 godzin. Zegarek zdjęty w piątek po południu, w poniedziałkowy poranek nadal będzie precyzyjnie odmierzał czas. Chłodny profesjonalizm użytkownika bezbłędnie podkreśla tu stalowo-srebrzysta tarcza z datownikiem na godzinie trzeciej. Zegarek wyceniono na 2 250 zł (pasek) oraz 2 160 zł (bransoleta mesh).

Linię mechaniczną zamyka model Limousine Day-Date (ref. YN56-561A799 / YN56-561A799B). Wewnątrz koperty werk S. Epson YN56 napędza kalendarz wskazujący dzień miesiąca i tygodnia. Niebieska tarcza w połączeniu z mocnym, grawerowanym stalowym deklem nadaje mu wybitnie zdecydowany charakter. Kosztuje on 1 990 zł na profilowanym pasku i 1 930 zł na metalowej bransolecie.

Kwarcowa precyzja i bogactwo komplikacji

Dla tych, którzy oczekują natychmiastowej, stuprocentowej gotowości do pracy, w linii Limousine można znaleźć także świetne zegarki z mechanizem kwarcowym. Chronograf VK68-561B785 (i w wersji na bransolecie VK68-561B785B) to model, który uosabia ideę sportowej elegancji. Zgrabna, zredukowana do 13,5 mm grubości koperta ze stali w odcieniu różowego złota świetnie współgra z grafitową tarczą wzbogaconą o odrębne subtarcze.

Mechanizm TMI VK68 zapewnia 60-minutowy stoper, dodatkowy wskaźnik 24-godzinny oraz dyskretny datownik między godzinami czwartą i piątą. Koszt chronografu waha się od 1 930 zł dla wersji na bransolecie do 1 990 zł dla modelu z klasycznym skórzanym mocowaniem.

Foto: Materiały prasowe

Dla pasjonatów i obieżyświatów zaprojektowano model Limousine World Timer (YM26-561A790 / YM26-561A790B) z wielofunkcyjnym werkiem S. Epson YM26. Oferuje on funkcję GMT, datownik, wbudowany alarm dźwiękowy i funkcję czasu światowego odczytywaną intuicyjnie z zewnętrznego pierścienia nazw miast ułożonego wokół tarczy w kolorze szmaragdowym. W przypadku ceny wynoszą odpowiednio 1 990 zł (wersja na pasku) i 1 930 zł (wersja na bransolecie).

Zestaw wieńczy model Limousine Multifunction Moonphase (6P00-561A789 / 6P00-561A789B). Koperta kryje mechanizm Miyota 6P00 z pełnym kalendarzem wskazującym dzień, miesiąc i dzień tygodnia oraz wskazaniem faz Księżyca na tarczy. Ciepła, łososiowo-beżowa tarcza, zarysowane niebieskie detale i stalowa oprawa tworzą unikatową kompozycję. Ten można kupić za 1 840 zł w wersji z paskiem i 1 740 zł ze stalową, plecioną bransoletą typu mesh.

Druga generacja kolekcji Vostok Europe Limousine to dowód na to, że zegarek wizytowy może być jednocześnie wytrzymałym narzędziem o nieprzeciętnych parametrach technicznych. To bezbłędny wybór dla prawdziwych ludzi biznesu – charyzmatyczny, niezawodny, pełen wizerunkowej klasy i gotowy na każde wyzwanie.

Artykuł promocyjny