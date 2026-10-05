Omega Seamaster Diver 300M James Bond & Spectre.
2021 rok – wtedy po raz ostatni do kin wszedł film o Jamesie Bondzie. „Nie czas umierać” miał zresztą przewrotny tytuł, bo to film, w którym jesteśmy świadkami śmierci agenta 007. Od tego czasu – cisza. Minęło pięć długich lat i nadal nie wiemy ani kto zagra główną rolę w kolejnych filmach (choć są pewne znaki), ani kiedy możemy spodziewać się premiery kolejnej produkcji. Kompletna cisza? Nie do końca.
Szwajcarska marka Omega konsekwentnie przypomina nam o tym, że Bond jest wiecznie żywy. Regularnie otrzymujemy kolejne zegarki bondowskie, a to jedno z kluczowych akcesoriów agenta 007, obok samochodu marki Aston Martin czy dobrych garniturów (ostatnio – Tom Ford, wcześniej Brioni). Ten zestaw (plus okazjonalny drink) z reguły pozwala Bondowi w pojedynkę powstrzymać siły zła próbujące zawładnąć światem.
Fascynacja złem to jedna z cech naszej natury. Mimo upływu lat wciąż uwielbiamy film „Milczenie owiec”, a czołówka słuchanych w Polsce podcastów to podcasty kryminalne. Scenarzyści prześcigają się w wynajdywaniu mrocznych historii z przeszłości i przekuwaniu ich w seriale – ostatni przykład to „Wśród nocnej ciszy” o tak zwanej zbrodni połanieckiej z 1976 roku, który premierę w Polsce będzie mieć w listopadzie tego roku.
Zło czai się także w filmach o Jamesie Bondzie, bo agent 007 zawsze ma demonicznego rywala. Czasem jest to jeden człowiek, jak Dr. No, czasem cała organizacja jak w przypadku Spectre.
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Omega dotąd zawsze stała po jednej stronie sporu – tzn. nigdy nie tworzyła zegarków dla przeciwników Bonda. „Nigdy nie mów nigdy” – brzmi jednak tytuł jednego z filmów bondowskich i zgodnie z tą zasadą w tym roku otrzymujemy nie jeden, a sześć zegarków Omega. Dzięki temu każdy może teraz wybrać, po której stronie sporu dobra ze złem stoi.
W nowej kolekcji zegarków Seamaster Diver 300M, które właśnie ujrzały światło dzienne, trzy modele opatrzono symbolem Jamesa Bonda, a trzy – organizacji Spectre. Zegarki zamknięto w takich samych kopertach i napędzają je te same mechanizmy. Są jednak znaczące różnice między poszczególnymi modelami, wystarczy się przyjrzeć.
Dwie edycje ze stali szlachetnej, jedna dedykowana Jamesowi Bondowi, a druga – Spectre, są dostępne osobno. Towarzyszą im dwa zestawy limitowanych edycji, dla agenta 007 i dla wspomnianej organizacji przestępczej. Komplet tworzą zegarek ze stali szlachetnej oraz model z platyny i złota. Zegarki nawiązujące do Jamesa Bonda mają wahnik dekorowany na wzór bębenka pistoletu, a te dla Spectre ozdobione logo organizacji – ośmiornicą.
Edycja ze stali szlachetnej dla Jamesa Bonda ma bezel z tytanu i tarczę z aluminium z grawerowanym laserowo motywem fal. Z kolei edycja Spectre wyróżnia się czarną wkładką ceramiczną bezela i czarną tarczą z charakterystycznym ziarnistym wykończeniem. Oba zaopatrzono w bransoletę typu mesh ze szczotkowanej stali. Wszystkie modele napędza mechanizm automatyczny OMEGA Co-Axial Master Chronometer 8806.
Wersja limitowana to smakołyk dla kolekcjonerów. Pary objęte limitacją (77 numerowanych zestawów) będą oferowane w zestawach: zegarek Bonda i zegarek Spectre. Każdy zestaw tworzą model ze stali szlachetnej na bransolecie z plecionej stali szczotkowanej oraz model z platyny i złota na pasku skórzanym.
W modelach z platyny i złota pierścień bezela wykonano z ceramiki, a skalę nurkową – z platyny. Podstawowym materiałem tarczy jest 18-karatowe złoto barwione w technologii PVD: na kolor błękitny, układający się we wzór bębenka pistoletu w zegarku Jamesa Bonda oraz na kolor ciemnoszary z ośmiornicą w zegarku Spectre. W obu modelach logotyp na wahniku jest wykonany z 18-karatowego złota Moonshine.
Wersje limitowane wyróżnia też tabliczka z numerem edycji umieszczona na kopercie na godzinie 9.
Zestawy limitowane dostarczane są w specjalnym pudełku z dodatkowym paskiem NATO, narzędziem do zmiany pasków, spinkami do mankietów, bransoletką, lupką zegarmistrzowską, skórzanym etui podróżnym oraz etui na kartę i certyfikatem autentyczności. W zestawie Jamesa Bonda uchwyty paska mają grawerunek 007, a etui podróżne jest błękitne. W wersji Spectre uchwyty zdobi znak Spectre, spinki do mankietów i bransoletka nawiązują stylistyką do symboli organizacji, a etui podróżne ma kolor czarny.
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