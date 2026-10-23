Mayfair to prestiżowa część Londynu, ceny nieruchomości są tu wysokie nawet jak na stolicę Wielkiej Brytanii. Na rynek trafił apartament w centrum Londynu, którym w szczególności zainteresują się zapewne fani zespołu The Beatles. Zachęcająca jest nie tylko prestiżowa lokalizacja w eleganckiej dzielnicy Londynu. W tej samej kamienicy, tuż obok, mieszkała przez pewien czas razem cała czwórka z Liverpoolu, u progu swojej globalnej kariery.

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Nieruchomości w Londynie. W tym budynku mieszkali Beatlesi

Mayfair to jedna z najbardziej prestiżowych dzielnic Londynu. Wzdłuż cichych, zadbanych ulic ciągną się wiktoriańskie kamienice mieszczące apartamenty, których ceny sięgają na rynku wielu milionów funtów. Nie brakuje tu sklepów luksusowych marek i eleganckich restauracji.

Właśnie w Mayfair, przy Green Street, londyńska agencja nieruchomości Wetherell wystawiła na sprzedaż luksusowy apartament w cenie 4,5 mln funt. To byłby kolejny „zwykły” luksusowy apartament w ekskluzywnej londyńskiej dzielnicy, jaki wystawiono na sprzedaż, gdyby nie fakt, że tuż nad nim mieszkali w latach 60. członkowie jednego z najważniejszych zespołów w historii muzyki.

Dokładnie powyżej apartamentu, którego dotyczy oferta, znajduje się mieszkanie, w którym przez kilka miesięcy w 1963 r. mieszkali John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr. To był jedyny okres w historii, kiedy cała czwórka żyła ze sobą pod jednym dachem.

„Piąty Beatles”, czyli menedżer zespołu Brian Epstein, wynajął muzykom mieszkanie na najwyższym piętrze wiktoriańskiej kamienicy, aby zapewnić im większą prywatność. To było u zarania Beatlemanii, kiedy drugi singiel czwórki z Liverpoolu pt. „She Loves You” stał się numerem w Wielkiej Brytanii i w wykładniczym tempie rosła rzesza fanów śledzących każdy krok swoich idoli.

John Lennon zajmował jeden pokój wraz z żoną Cynthią i ich małym synkiem Julianem. Reszta zespołu okupowała pozostałe pokoje. Pod koniec 1963 r. Lennonowie wyprowadzili się, jako drugi opuścił apartament McCartney. Harrison i Starr mieszkali tu najdłużej – aż do początków 1964 r.

Londyn. Tu, jedyny raz w historii, Beatlesi mieszkali pod jednym dachem

Liczący ok. 120,5 mkw. apartament znajduje się na drugim piętrze kamienicy, którą wybudowano w latach 90. XIX w. według projektu renomowanego architekta Roberta Williama Edisa. Był on autorem takich budynków jak Grand Central Hotel przy Marylebone Station, to on również odpowiadał za rozbudowę królewskiej posiadłości w Sandringham.

Apartament odrestaurowano w wysokim standardzie, łącząc elementy wiktoriańskie z nowoczesnymi meblami i innymi elementami. Wysokim sufitom towarzyszą ornamentalne sztukaterie, drewniane parkiety i luksusowe meble we współczesnym stylu. Kamienica posiada windę.

Mieszkanie składa się z trzech sypialni, dwóch łazienek i dużej, otwartej kuchni, która łączy się z jadalnią i salonem. Kuchnię wyposażono m.in. w meble wykonane na zamówienie z drewna z orzecha włoskiego i marmurów z Carrary.

Główna sypialnia posiada osobną garderobę i pokrytą marmurami prywatną łazienkę z wolnostojącą wanną i prysznicem typu walk-in. Dwie pozostałe sypialnie również posiadają garderoby, a także wspólną łazienkę.

Z Green Street wiąże się nie tylko legenda Beatlesów. W 1908 r. pod numerem 27 przy tej samej ulicy urodził się Ian Fleming, autor książek o przygodach Jamesa Bonda.