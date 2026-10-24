Kościół Julianakerk wybudowano w 1930 r. w Rotterdamie.
Po tym, jak niemal doszczętnie spłonął przedwojenny kościół Julianakerk w Rotterdamie, przez szereg lat mieszkańcy oglądali jedynie smutne ruiny świątyni. Architekci z pracowni HA-HA Design & Development tchnęli nowe życie w to miejsce, budując na murowanych fundamentach dawnego kościoła kompleks czterech nowych domów.
Kościół Julianakerk wybudowano w 1930 r. w rotterdamskiej dzielnicy Heijplaat, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe pracowników pobliskiej stoczni. Wraz z innymi świątyniami Julianakerk był jednym z najbardziej charakterystycznych budynków w Heijplaat.
W 2017 r. kościół strawił pożar, pozostawiając jedynie murowane ściany i fundamenty. Po dziewięciu latach od tego tragicznego wydarzenia w miejscu dawnego kościoła stanął kameralny kompleks mieszkalny o nazwie JUUL, składający się z czterech domów.
Czytaj więcej
Powstał w kilka dni, jako odpowiedź na potrzeby dużej rodziny. Zamiast przebudowy zabytkowej willi, zdecydowano się na stworzenie dodatkowego budyn...
Autorami projektu są architekci z biura HA-HA Design & Development z Rotterdamu, którzy byli również inwestorami całego przedsięwzięcia. Projektanci postanowili, że nie dokonają wiernej rekonstrukcji kościoła. Zamiast tego wybudowali kameralny kompleks mieszkalny.
Architekci powstrzymali się też od rozebrania pozostałości kościoła i efektywnie wykorzystali w jak największym stopniu to, co z niego pozostało. Historyczne ściany i fundamenty z cegieł, które ocalały z pożaru, stały się punktem wyjścia do stworzenia projektu niewielkiego osiedla.
„Nie chcieliśmy ani dokonywać rekonstrukcji Julianakerk, ani go wygumkowywać. Budując JUUL, dodaliśmy nową warstwę, która podąża za tym, co pozostało z przeszłości, a jednocześnie tworzy nową przestrzeń do życia” HA-HA Design & Development.
Nowe osiedle wybudowano przy użyciu maksymalnie przyjaznych dla środowiska, a także budżetowych technologii. Chodzi nie tylko o drewnianą konstrukcję domów, ale również wykorzystanie istniejących fundamentów dawnego kościoła oraz wyposażenie całego kompleksu w panele słoneczne.
Historyczne części nowego kompleksu wyraźnie odróżniają się od współczesnych, lekkich konstrukcji, których głównym budulcem jest drewno. To, co stare, łączy się z nowym poprzez wykorzystanie konkretnych, naturalnych materiałów, odpowiednią skalę osiedla i wreszcie rozwiązania formalne, w tym charakterystyczne wysokie, spadziste dachy domów.
Nośność istniejących fundamentów wystarczyła, aby dodać do nich jedynie lekką, drewnianą konstrukcję przyszłych budynków mieszkalnych. Aby z kolei nawiązać do historycznej architektury spalonego Julianakerk, architekci odtworzyli wieżę, która przywołuje pamięć o dawnym kościele w umysłach mieszkańców dzielnicy Heijplaat, którzy dobrze go pamiętają.
Na terenie nowego kompleksu nie zabrakło trawników, drzew i innej roślinności. Teren, na którym stał dawny kościół, porastają rośliny, które jesienią przybierają odcienie płomiennej czerwieni. To symboliczne nawiązanie do ognia, który blisko dekadę temu strawił Julianakerk.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas