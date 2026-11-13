Czas staje się coraz cenniejszym, bo coraz bardziej ograniczonym zasobem. Fakt ten wpływa na sposób, w jaki ludzie planują swoje urlopy. Dane pokazują, że w obliczu coraz bardziej napiętego grafiku wielu z nich woli zafundować sobie więcej krótkich wyjazdów w roku, które łatwo zaplanować i zorganizować. Nowy trend wśród podróżników dotyczy różnych grup urlopowiczów: zapracowanych milenialsów, rodziców, a także podróżujących solo.

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„Mikropodróże”. Nowy sposób na urlop

Co czwarta osoba, która planuje wakacje na przyszły rok, zamierza dodać do swojego urlopowego harmonogramu więcej krótkich, kilkudniowych wypadów. Taki m.in. wniosek płynie z najnowszego raportu sieci Hilton pt. „The Great Rebalance: How Travelers Are Expecting to Reset and Recalibrate in 2027”.

Publikacja powstała na podstawie ankiet, które na zlecenie Hiltona wiosną tego roku przeprowadziła firma badawcza Morning Consult. Badanie zrealizowano w gronie ponad 14,7 tys. dorosłych mieszkańców 14 krajów z całego świata, w tym Niemiec, Wielkiej Brytanii, Turcji, USA, Japonii, Australii i Chin.

Raport opisuje kilka wiodących trendów, które odzwierciedlają zmiany w tym, czym kierują się ludzie z całego globu, planując swoje wakacje. Autorzy zauważają, że coraz większe grono urlopowiczów daje priorytet podróżom, dzięki którym wykorzystają swój wolny czas do maksimum.

Jednym z tych trendów są „mikropodróże”. Chodzi o częstsze i jednocześnie krótkie, maksymalnie tygodniowe wypady, w trakcie których każda godzina jest na wagę złota.

Wolimy częstsze, ale krótsze wyjazdy na urlop

Autorzy raportu zauważają, że za wyborem takiego stylu podróżowania stoją różne motywacje. Najwięcej, bo 67 proc. respondentów przyznało, że zachęca ich perspektywa doświadczenia wielu atrakcji w krótkim czasie. Nieco ponad połowa (51 proc.) planuje z kolei zbudować plan swojej krótkiej wycieczki wokół jednego, głównego wydarzenia, np. koncertu, kolacji w ekskluzywnej restauracji, imprezy sportowej czy konkretnej trasy trekkingowej.

Blisko jedna trzecia badanych (29 proc.) planuje krótkie wycieczki, ponieważ zależy im na spontanicznym planowaniu wyjazdów. Jedna czwarta aktywnych zawodowo respondentów docenia z kolei elastyczność takiego rozwiązania, bo umożliwia ono dopasowanie terminów wycieczek do napiętego grafiku w pracy.

Tego rodzaju wycieczki chwalą też posiadacze dzieci. Krótkie wypady planuje zorganizować w przyszłym roku 26 proc. ankietowanych rodziców.

Ze spostrzeżeniami ekspertów z Hiltona idzie w parze raport popularnej wśród podróżników platformy Kayak, który omawialiśmy szerzej latem na łamach „Sukcesu”. Z raportu pt. „WTF What the Future Report 2026” wynika, że blisko 66 proc. badanych zamierza wybrać się w kilka „nanowakacji”.

Chodzi o krótkie, spontaniczne wypady, które nie wymagają wielu planów i przygotowań. Autorzy publikacji zauważają, że zainteresowanie wyjazdami na maksymalnie 4-dniowe urlopy wzrosło w ostatnim roku o 4 proc.

Za ten trend odpowiadają przede wszystkim młodzi urlopowicze. Podobnie jak dla respondentów, którzy wzięli udział w badaniu Hiltona, również dla tych przepytanych przez analityków z Kayaka liczą się elastyczność, a także możliwość zmiany planów w ostatniej chwili.