Do jezior Lac Blanc i Chéserys każdego dnia pielgrzymuje po kilka tysięcy turystów pragnących zrobić sobie zdjęcie na tle wspaniałych widoków na masyw Mont Blanc. Te niezwykle urokliwe zakątki Alp stały się ofiarami własnej popularności, co zmusiło lokalne władze do wprowadzenia restrykcyjnych zasad dotyczących liczby odwiedzających obydwa jeziora. Limity zaczną obowiązywać od lata 2027 r.

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Chamonix: Limity wstępu nad jeziora z widokiem na Mont Blanc

Znajdujące się na wysokości 2350 m n.p.m. jezioro Lac Blanc jest dla Francuzów tym, czym Morskie Oko dla Polaków i innych miłośników górskich wędrówek, którzy odwiedzają Tatry. Z tego miejsca roztaczają się zapierające dech w piersiach widoki na góry i lodowce masywu Mont Blanc.

Każdego dnia to niezwykle malowniczo zlokalizowane jezioro odwiedza ponad 2,3 tys. osób, a w najgorętszym okresie ich liczba sięga nawet 4 tys. Każdego lata frekwencja rośnie o ok. 13 proc. – według oficjalnych danych od 2020 r. liczba odwiedzających Lac Blanc podwoiła się i w 2025 r. sięgnęła 130 tys. osób.

Francuskie źródła informują, że rosnąca liczba miłośników gór, którzy przewijają się przez Lac Blanc, ma negatywny wpływ zarówno na środowisko, jak i komfort zwiedzania tego unikatowego zakątka Alp. Ten sam problem dotyczy pobliskiego skupiska niewielkich jezior Chéserys, które wraz z Lac Blanc znajduje się na terenie rezerwatu Aiguilles Rouges.

Lac Blanc i Chéserys są jednymi z najczęściej odwiedzanych miejsc w Alpach. Nie tylko dlatego, że są bardzo „instagramowe”, ale również dlatego, że stosunkowo łatwo do nich dotrzeć ze znajdującego się nieco niżej Chamonix.

Władze miasta, rezerwatu Aiguilles Rouges, a także kierownictwo ośrodka narciarskiego Compagnie du Mont-Blanc w Chamonix porozumiały się niedawno w sprawie wprowadzenia restrykcyjnych ograniczeń, których celem jest rozładowanie tłumów turystów. Nowy burmistrz Chamonix François-Xavier Laffin ogłosił plan wprowadzenia zasad dotyczących m.in. liczby osób odwiedzających obydwa jeziora.

Chamonix. Ograniczenia i remont infrastruktury

Zgodnie z nowymi zasadami już w czerwcu 2027 r. w ciągu jednego dnia jeziora Lac Blanc i Chéserys będzie mogło odwiedzić maksymalnie 600 osób. W lipcu limit zwiększy się do 900 osób, z kolei w sierpniu – do tysiąca. Wstęp będzie możliwy jedynie po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji, a na miejscu obsługa będzie przeprowadzać kontrole odwiedzających. Ograniczenia mają obowiązywać od lata 2027 r.

Francuskie media informują, że modernizację i rozbudowę przejdzie też parking Grépon u wjazdu do Chamonix, co ma zapobiec przemieszczaniu się samochodów wyżej. Obecnie kierowcy w poszukiwaniu wolnych miejsc jadą dalej, parkują w dowolnych miejscach „na dziko” i powodują korki.

W niedalekiej przyszłości Grépon ma mieścić od 2,5 do 3 tys. miejsc parkingowych, przystanek autobusowy oraz punkt obsługi turystów i narciarzy. W planach jest również budowa kolejki linowej, która połączyłaby się z wyciągiem gondolowym Plan Praz, a także modernizacja pobliskiego ośrodka narciarskiego Grands Montets.