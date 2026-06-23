Materiał powstał we współpracy z marką Certina

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Słynny USS Nautilus, pierwszy na świecie okręt podwodny, który przepłynął pod pokrywą lodową Arktyki w 1958 roku, w trakcie tej operacji zszedł na głębokość ok. 150 metrów. W 1965 roku francuski badacz i odkrywca Jacques Cousteau w zaprojektowanym przez siebie batyskafie SP-350 zanurzył się na głębokość 500 metrów.

Oba dokonania były niezwykłymi wydarzeniami w historii podwodnych eksploracji. Kilkaset metrów pod wodą panują zabójcze warunki, w których przetrwać mogą jedynie najbardziej wytrzymałe urządzenia. Najnowszy zegarek nurkowy DS Super PH2000M szwajcarskiej marki Certina zaprojektowano z myślą o jeszcze większych głębokościach.

Certina DS Super PH2000M: Z oceanicznych głębin na suchy ląd

Zegarki nurkowe zawsze były kluczową częścią tożsamości marki Certina. Wystarczy wspomnieć wprowadzony w 1959 roku przełomowy system DS Concept stworzony między innymi z myślą o zabezpieczeniu wnętrza koperty przed dostępem wody czy linii zegarków PH, które od lat 60. stanowiły istotny element oferty tej marki. Dodajmy do tego udział Certiny w przełomowychy badaniach naukowych na dużych głębokościach, takie jak projekty Sealab II czy Tektite, w których testowano rozwiązania opracowane przez tę markę.

Foto: Materiały prasowe

Tak bogaty dorobek przekłada się na portfolio marki, w którym nie brak niezawodnych zegarków nurkowych. Właśnie dołącza do nich kolejny model, Certina DS Super PH2000M o wodoszczelności do 2000 metrów.

Nowość Certiny to produkt, który ma dwa oblicza – z jednej strony ten zegarek jest w pełni przygotowany do tego, by sprostać największym podwodnym wyzwaniom. Z drugiej – świetnie sprawdzi się jako codzienny towarzysz na suchym lądzie, stylistycznie oszczędny, a jednocześnie elegancki. Jest klasyczny i zarazem w pełni nowoczesny i funkcjonalny. Po prostu ponadczasowy.

Foto: Materiały prasowe

Najbardziej ekstremalny zegarek marki Certina – tak o DS Super PH2000M mówi producent. Wodoszczelność określona na poziomie 2000 metrów to coś, czym nie może się pochwalić większość producentów. Certina postanowiła jednak postawić kropkę nad i, stworzyć zegarek, który będzie ukoronowaniem linii PH i zarazem – potwierdzeniem technicznych możliwości marki.

WIększość marek zegarkowych zatrzymuje się na poziomie 200, czasem 300 metrów. To standard na rynku i zarazem zupełnie wystarczająca wartość dla kogoś, kto lubi nurkowanie. Na dobrą sprawę nikt nie będzie w stanie wykorzystać w pełni możliwości zegarka z wodoszczelnością 2000 metrów. W tym wypadku jednak cel jest inny – pokazać pełnię możliwości, zaprezentować przewagę technologiczną i podkreślić swoją kluczową pozycję na rynku zegarków nurkowych. W tej roli najnowsza premiera Certiny wypada znakomicie, choć jest też przy tym po prostu dobrym zegarkiem do noszenia na co dzień.

Foto: Materiały prasowe

Kluczowym elementem modelu DS Super PH2000M jest najnowsza wersja systemu Double Security o nazwie DS Concept Extreme Shock Resistance. To rozwiązanie zapewnia zegarkowi zwiększoną odporność na wstrząsy mechaniczne i zabezpiecza przed dostępem do wody do mechanizmu, co w przypadku zegarka z wodoszczelnością określoną na poziomie 2000 metrów było nie lada wyzwaniem inżynierskim.

Certina DS Super PH2000M: Cztery modele

Kolekcja DS Super PH2000M obejmuje cztery modele. Wszystkie wykonano z tytanu, co obniża ich wagę. To ma znaczenie, bo mówimy o zegarkach z kopertami o średnicy 43 milimetrów. Dzięki wykorzystaniu tytanu całość waży jedynie 170 gramów. Lekko beczułkowata koperta w stylu tonneau na godzinie 3 ma zakręcaną koronkę, a na 9 – dyskretny zawór helowy. Wszystkie modele wyposażono w ceramiczne pierścienie bezela odporne na zarysowania. W przypadku zegarka, którego przeznaczeniem jest codzienne użytkowanie, to bardzo istotne.

Tarcza to czytelność i prostota. Trzy pokaźnych rozmiarów wskazówki oraz charakterystyczne nakładane indeksy pokrywa warstwa luminescencyjnej substancji Super-LumiNova, w ciemności świecącej na niebiesko. Poza datownikiem na godzinie 3 brak dodatkowych ozdobników, ale to efekt zamierzony. W przypadku zegarków nurkowych liczy się przede wszystkim funkcjonalność. Kopertę przykrywa wypukłe szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną, istotny element systemu DS Concept Extreme Shock Resistance.

Wewnątrz koperty pracuje sprawdzony i niezawodny mechanizm Powermatic 80 z 80-godzinną rezerwą chodu i sprężyną włosową Nivachron odporną na działania pól magnetycznych. Przykrywa go pełny dekiel, co w przypadku tak zaawansowanych zegarków nurkowych jest standardem. Na deklu wygrawerowano symbol żółwia – to charakterystyczny element typowy dla linii PH marki Certina.

Foto: Materiały prasowe

Wśród czterech zaprezentowanych modeli Certina DS Super PH2000M jest też wersja limitowana przygotowana we współpracy z organizacją Sea Turtle Conservancy zajmującą się ochroną żółwi morskich. To temat bliski Certinie, która od lat zaangażowana jest we wspieranie STC. Edycja limitowana modelu DS Super PH2000M, licząca 1959 egzemplarzy, odwołuje się i do daty premiery systemu DS Double Security, i roku powołania do życia wspomnianej organizacji Sea Turtle Conservancy. Zegarek wyróżnia ją gradientowa turkusowa tarcza oraz specjalny silikonowy pasek – choć do wyboru jest też, jak w przypadku pozostałych modeli, tytanowa bransoleta.

Materiał powstał we współpracy z marką Certina