Audemars Piguet to jedna z najbardziej prestiżowych marek w świecie szwajcarskiego zegarmistrzostwa. Kierować nią to zaszczyt, dla wielu – marzenie. François-Henri Bennahmias przez ponad 10 lat zajmował stanowisko dyrektora generalnego Audemars Piguet. Teraz rozpoczyna nowy etap w swojej drodze zawodowej.

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Były prezes Audemars Piguet tworzy nową markę zegarkową

N3W5 – tak ma nazywać się nowa szwajcarska marka luksusowych zegarków, którą kierować ma Bennahmias. Nazwa, wymawiana jako „news”, jest nawiązaniem do czterech stron świata (North, East, West, South).

Co wiadomo o nowym projekcie? N3W5 ma być marką luksusową. Z informacji mediów branżowych wynika, że możemy się spodziewać zegarków, których ceny będą się rozpoczynać od ok. 20 tysięcy franków szwajcarskich, czyli drożej niż bazowe modele Rolexa. Najbardziej ekskluzywne modele nowej szwajcarskiej marki mają z kolei kosztować ok. 60 tysięcy franków szwajcarskich.

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François-Henri Bennahmias kieruje nowym przedsięwzięciem, wspiera go grupa prywatnych inwestorów, z którymi Francuz powołał spółkę The Honourable Merchants Group. Inwestorzy, którzy wyłożyli ok. 30 milionów franków, na razie pozostają w cieniu, twarzą projektu jest Bennahmias. Wiadomo, że w tworzenie zegarków zaangażowana ma być Anita Porchet, jedna z najbardziej znanych emalierek na świecie, mająca na koncie współpracę między innymi z marką Patek Philippe.

To kolejna próba wejścia na rynek luksusowych zegarków. Wcześniej Bennahmias bezskutecznie starał się przejąć szwajcarską manufakturę De Bethune, jednak ta transakcja się nie powiodła. Według informacji mediów branżowych Bennahmias próbował przejąć kontrolę nad kilkoma innymi niezależnymi manufakturami zegarkowymi, zanim zdecydował się stworzyć własną markę.

Projekt jest na wczesnym etapie rozwoju. Wedle zapowiedzi pierwsze zegarki mają zostać zaprezentowane podczas targów Dubai Watch Week jesienią 2027 r., a na rynek trafią w kolejnym roku. Wszystkie nowości mają być napędzane manufakturowymi mechanizmami, co na tym poziomie nie powinno zaskakiwać.

Ciekawy ma być model rozwoju marki – Bennahmias zapowiada, że chce w mniejszym stopniu stawiać na tradycyjnie rozumiany marketing, a znacznie mocniej akcentować budowanie relacji z kolekcjonerami zegarków na całym świecie.

Audemars Piguet: Historia marki

Audemars Piguet, firma, którą Bennahmias kierował przez lata, to jedna z najbardziej prestiżowych szwajcarskich manufaktur zegarmistrzowskich. Została założona w 1875 r. w szwajcarskim mieście Le Brassus. AP słynie z połączenia tradycyjnego rzemiosła z odważnym wzornictwem, najbardziej znanym produktem pozostaje kolekcja Royal Oak – pierwszy luksusowy zegarek sportowy wykonany ze stali, o charakterystycznym ośmiokątnym bezelu mocowanym za pomocą śrub.

Projekt zegarka stworzył w 1972 r. słynny zegarmistrz Gérald Genta, można powiedzieć, że premiera Royal Oaka była symbolicznym otwarciem ery lat 70. w świecie zegarków. Do niej tak chętnie nawiązują obecnie producenci ze Szwajcarii, przypominając własne archiwalne projekty lub tworząc nowe, nawiązujące do estetyki sprzed półwiecza.

W tym roku o Audemars Piguet stało się głośno za sprawą współpracy z marką Swatch, której efektem jest kolekcja Royal Pop dostępna w salonach Swatcha. Premiera wzbudziła ogromne zainteresowanie klientów na całym świecie.

François-Henri Bennahmias kierował firmą Audemars Piguet w latach 2012–2023. Odegrał kluczową rolę w jej globalnym rozwoju. Wzmocnił pozycję marki w segmencie luksusowym, rozbudował sieć butików, ograniczył produkcję na rzecz ekskluzywności oraz przyciągnął młodszych klientów dzięki współpracy z artystami, sportowcami i twórcami kultury.