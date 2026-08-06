Szef kuchni Przemysław Klima prowadzi w Krakowie dwie restauracje: uhonorowaną dwiema gwiazdkami Michelin „Bottiglierię 1881” oraz Bufet, wyróżniony odznaczeniem Bib Gourmand. Niebawem, bo jeszcze tego lata znany szef kuchni tworzy w Krakowie lokal, którego jeszcze nie posiada w swoim portfolio – piekarnię.

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Zdobył dwie gwiazdki Michelin: Przemysław Klima otwiera piekarnię

Rzemieślnicze pieczywo już od szeregu lat ma w naszym kraju wyjątkowy status. Chleb na zakwasie z wysokiej jakości mąki to obowiązkowy punkt w menu już właściwie każdego ambitnego bistro i restauracji. Lokale chwalą się pieczywem własnej produkcji albo tym, że chleby w ich menu pochodzą od najlepszych lokalnych piekarni rzemieślniczych.

W Warszawie bodaj najbardziej znaną piekarką jest Monika Walecka, założycielka piekarni Cała w Mące i kilku innych lokali serwujących wytrawne i słodkie wypieki. W Krakowie z kolei swoją obecność w prężnie rozwijającej się branży rzemieślniczych wypieków chce zaznaczyć Przemysław Klima – jeden z najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych szefów kuchni w naszym kraju.

Zdobywca dwóch gwiazdek Michelin i wyróżnień w ramach Best Chef Awards, autor książek kulinarnych, a także juror polskiej edycji programu „MasterChef” kieruje już dwiema restauracjami w Krakowie: Bottiglierią 1881 przy ul. Bocheńskiej (jedyną restauracją w Polsce z dwiema gwiazdkami Michelin) oraz Bufetem przy ul. Dajwór. Lada chwila, bo jeszcze tego lata, ma otworzyć się trzeci lokal Klimy: piekarnia Kiosk.

Dokładnej lokalizacji piekarni jej twórcy jeszcze oficjalnie nie zdradzili. Ze zdjęć, jakie dotychczas pojawiły się na oficjalnym profilu Kiosku na Instagramie, dość jednoznacznie wynika jednak, że będzie to kompleks Młyny Mogilska – inwestycja mieszkaniowa na terenie dawnych zakładów zbożowych w północno-wschodniej części Krakowa.

Flagowym produktem Kiosku będzie oczywiście chleb na zakwasie, ale twórcy piekarni podkreślają, że oferta będzie znacznie bardziej rozbudowana – i będzie wciąż ewoluować. Oprócz pieczywa wytrawnego w Kiosku do kupienia będą też rozmaite słodkie wypieki.

Twórcy Kiosku zapowiadają, że w piekarni będzie można też zjeść śniadanie. Nie zabraknie świeżych jajek, domowego masła i innych rzemieślniczych smarowideł. Do śniadania będzie można napić się m.in. kawy, herbaty lub klasycznego koktajlu.

Przemysław Klima: Bottiglieria 1881, Bufet, a teraz piekarnia Kiosk

Przemysław Klima ma za sobą bardzo bogatą i błyskotliwą karierę. Do zespołu Bottiglierii 1881 dołączył w 2019 r. jako szef kuchni i współwłaściciel. Już w kolejnym roku zdobył dla krakowskiej restauracji pierwszą gwiazdkę Michelin, druga pojawiła się w 2023 r. Jak dotąd żadnej innej restauracji w naszym kraju nie udało się dorównać pod tym względem krakowskiej restauracji.

Klima rozwija w Krakowie swoje gastronomiczne „imperium” stopniowo i niespiesznie. W 2024 r. otworzył swój drugi lokal – Bufet. „Młodszy brat” Bottiglierii 1881 ma znacznie bardziej niezobowiązującą formułę, choć nadal jest to lokal wysokiej klasy. Piekarnia Kiosk jeszcze bardziej urozmaica ofertę, jaką Przemysław Klima ma dla fanów swojej kuchni – i dobrego pieczywa.

Na swoim Instagramie Kiosk poinformował niedawno, że trwają właśnie ostatnie prace wykończeniowe wnętrza piekarni i dopracowywane jest menu. W swoich najnowszych ogłoszeniach piekarnia ogłosiła rekrutację na stanowiska piekarzy, cukierników, kucharzy, baristów i osób do obsługi gości.