Od pewnego czasu preferencje wielu ludzi planujących urlop koncentrują się na kilku uzupełniających się aspektach: dobrym śnie, a przynajmniej ciszy i spokoju. Eksperci określili „silent travel” jako jeden z wiodących trendów podróżniczych ostatnich lat. Na czym polega?

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„Silent travel”: czołowy trend ostatnich lat

Od pewnego czasu w kontekście trendów podróżniczych wiele mówiło się o „turystyce dla niewyspanych” — na łamach „Sukcesu” również poświęciliśmy temu tematowi sporo miejsca. Wydaje się, że obecnie przemożna potrzeba prawdziwego, niczym niezmąconego relaksu oraz regeneracji ciała i umysłu wciąż jest aktualna.

Jesteśmy przebodźcowani: stresem, technologią, pracą, wymuszonymi kontaktami z innymi ludźmi. Cicha podróż pozwala odciąć się od tej kakofonii przytłaczających, choć nieodzownych elementów naszego życia przynajmniej na kilka dni.

Zdaniem redakcji magazynu podróżniczego „Condé Nast Travelle” coraz powszechniejszy trend „reprezentuje bardziej rozważne podejście, zgodnie z którym nie ma potrzeby odpoczywania po wakacjach”. W cichym podróżowaniu chodzi więc o odzyskanie równowagi psychicznej i fizycznej — i rzeczywistym wypoczynku podczas wyjazdu na weekend czy na dłuższym urlopie.

Można powiedzieć, że taki sposób spędzania urlopu jest dość bliski turystyce dla niewyspanych. Wpisuje się w niego jednak nieco więcej elementów niż tylko zdrowy, regenerujący sen i rozmaite praktyki, które mają mu sprzyjać.

„Silent travel”: na czym polega „ciche podróżowanie”

Jakie miejsca wybierają zwolennicy cichego podróżowania? Na całym globie działają ośrodki wypoczynkowe na terenie parków krajobrazowych i narodowych, luksusowe glampingi, hotele dla niewyspanych i inne resorty, które pozwalają na skuteczne wyciszenie się.

Niektóre z nich oferują warsztaty z medytacji, dają też swoim gościom dużo czasu na przebywanie w miejscach, gdzie słychać wyłącznie odgłosy natury. Czasem kluczowym elementem pobytu w takiej przestrzeni jest zachowanie całkowitego milczenia, zaś cała komunikacja między gośćmi a personelem odbywa się drogą niewerbalną na piśmie.

Oczywiście nie ma mowy o smartfonach, tabletach, laptopach i innych tego typu urządzeniach. Zamiast nich goście dostają na przykład stare modele telefonów, mają też do dyspozycji książki, gry planszowe, papierowe mapy, aparaty na kliszę i inne „analogowe” przedmioty.

Co można robić w trakcie takiej „cichej podróży”? Paradoksalnie, możliwości jest wiele i wcale nie sprowadzają się one jedynie do spędzania czasu na łonie natury, medytacji czy milczenia przez kilka dni. W trend wpisują się też takie rozrywki jak silent disco czy immersyjne wydarzenia muzyczne z udziałem łagodnych, relaksujących dźwięków, a także zrównoważone ekologicznie wycieczki z przewodnikiem.

Choć w naszym codziennym życiu cisza jest na wagę złota i urosła do rangi prawdziwego luksusu, ciche podróżowanie niekoniecznie musi wiązać się z dużymi wydatkami. Warto dodać, że taki sposób spędzania urlopu bywa też bardziej ekologiczny — jego zwolennicy to często miłośnicy natury chcący wypoczywać w bardziej zrównoważony sposób.

W Stanach Zjednoczonych powstała nawet międzynarodowa organizacja non-profit o nazwie Quiet Parks International zrzeszająca podmioty zarządzające przestrzeniami publicznymi i ośrodkami wypoczynkowymi. Jej celem jest ocalenie tych miejsc od zanieczyszczenia hałasem; organizacja przyznaje też własne certyfikaty.