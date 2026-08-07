Letnie wyjazdy w Alpy to dla wielu Europejczyków – również Polaków – stały punkt wakacji. Niestety, w coraz większym stopniu letnie szusowanie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Na fali wyjątkowo wysokich temperatur, które doprowadzają do intensywnego topnienia lodowców, kolejne kurorty – ostatnio Zermatt – zamykają swoje trasy dla narciarzy.

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„Katastrofalna” sytuacja na stokach. Kurort w Zermatt zamyka trasy narciarskie

W szwajcarskim Zermatt znajduje się najwyżej położony, a także jeden z największych w Europie obszarów z trasami narciarskimi. Był również jedynym ośrodkiem narciarskim na Starym Kontynencie, w którym trasy były otwarte przez cały rok.

Był, ponieważ pod koniec ubiegłego tygodnia operator kolejek linowych Zermatt Bergbahnen wydał komunikat o tymczasowym wstrzymaniu funkcjonowania infrastruktury narciarskiej na lodowcu Theodul – zarówno tras narciarskich, jak i wyciągów. Jako powód firma podała utrzymujące się niesprzyjające warunki pogodowe, przede wszystkim utrzymujące się od kilku tygodni wysokie temperatury.

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Upalne lato, które dotyka również alpejskie lodowce, sprawia, że temperatury w nocy są zbyt wysokie, aby warstwa lodu i śniegu miała szansę się ustabilizować i stworzyć bezpieczne warunki dla narciarzy. Dochodzą do tego również takie zjawiska jak burze z intensywnymi deszczami, a także przesuwanie się coraz wyżej izotermy 0°C, czyli punktu, w którym temperatura powietrza osiąga właśnie ten poziom.

„Przykładamy wielką wagę do tego, aby nasi goście mogli cieszyć się szusowaniem w dobrych i bezpiecznych warunkach przez cały sezon. Jeżeli te warunki nie są wystarczające, musimy dopasowywać nasze działania do naturalnych warunków” – napisał w oświadczeniu cytowany przez szwajcarskie media Martin Hug, prezes firmy Zermatt Bergbahnen, operatora infrastruktury narciarskiej w kurorcie Zermatt.

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Zermatt Bergbahnen zapewnia jednocześnie, że warunki na stokach są nieustannie monitorowane i jak tylko sytuacja pogodowa umożliwi bezpieczne korzystanie z infrastruktury narciarskiej, trasy w Zermatt otworzą się ponownie. Obecnie na stokach ośrodka mogą trenować jedynie zawodnicy należący do profesjonalnych zespołów narciarskich, ale nadal w ograniczonym trybie – i w kiepskich warunkach.

„Dla nas to dobre rozwiązanie, bo trening kończy się po godzinie lub dwóch i możemy odpocząć. Przykro się jednak patrzy, jak lodowiec staje się coraz ciemniejszy i trudniej dostępny” – powiedział w rozmowie ze szwajcarskim nadawcą publicznym RTS drużynowy mistrz olimpijski Tanguy Nef.

„Takie lata jak te mają katastrofalny wpływ na lodowce, toteż w Zermatt prawdopodobnie będziemy mogli uprawiać narciarstwo letnie jeszcze przez kilka najbliższych lat, jednak w dłuższej perspektywie jest jasne, że jest ono skazane na zagładę” – mówi cytowany przez szwajcarski serwis informacyjny SWI geomorfolog Christophe Lambiel z Uniwersytetu w Lozannie.

Ostatni raz kurort w Zermatt musiał zamknąć swoje trasy pod koniec lipca 2022 r. Infrastrukturę uruchomiono ponownie 20 sierpnia tego samego roku, kiedy temperatury nieco się obniżyły i spadł świeży śnieg.

Drugim – oprócz Zermatt – alpejskim ośrodkiem narciarskim, który działał przez cały rok, był słynny Hintertux w Austrii. Również tam wysokie temperatury regularnie dają się we znaki i już na początku tego roku operator tamtejszej infrastruktury narciarskiej ogłosił jej zamknięcie w okresie od lipca do sierpnia 2026 r.