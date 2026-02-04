Lyst to platforma e-commerce wyspecjalizowana w agregowaniu ofert z czołowych sklepów internetowych oferujących luksusowe ubrania i dodatki. Jej siłą jest wiedza o tym, czego szukają użytkownicy i użytkowniczki serwisu. Dzięki niej powstają regularne raporty, które podsumowują zmiany na rynku dóbr luksusowych.

Reklama Reklama

Najnowsza edycja, obejmująca ostatni kwartał 2025 r., jest szczególna, bo na liście najbardziej pożądanych marek na świecie zaszły spore zmiany. Dominację potentatów przełamują nowi gracze. Autorzy zauważają też, że najnowszy ranking odzwierciedla zmieniające się preferencje konsumentów i konsumentek, którzy – jak się okazuje – zamiast modowych eksperymentów, coraz częściej wolą sprawdzone klasyki.

Lyst Index: Najbardziej pożądane marki świata mody

Pierwszy rzut oka na ranking za ostatni kwartał 2025 r. daje wrażenie stagnacji. Czołowe pozycje w stosunku do poprzedniego kwartału zachowały bowiem dwaj potentaci – francuski Saint Laurent i włoski Miu Miu. Podium zamyka marka COS.

Warto zatrzymać się na chwilę przy tej właśnie marce, należącej do szwedzkiego giganta H&M. Jak zauważają analitycy Lysta, COS cieszy się coraz większym zainteresowaniem użytkowników i użytkowniczek platformy. Zdaniem autorów zestawienia na sukces szwedzkiej marki składają się minimalistyczna i ponadczasowa estetyka, wysoka jakość materiałów i stosunkowo przystępne ceny, czyli cechy, które okazują się kluczowe dla bardzo wielu klientów i klientek.