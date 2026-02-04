Aktualizacja: 04.02.2026 14:09 Publikacja: 04.02.2026 13:51
Butik Louis Vuitton w Londynie.
Foto: Hollie Adams/Bloomberg
Czy przerobiona torebka jakiejś marki, także bardzo znanej (i drogiej), to zupełnie nowy towar, którym można legalnie wprowadzać do obrotu? To coraz częstsze pytanie, przed którym stają znane europejskie domy mody. Taką kwestię miał też do rozstrzygnięcia sąd w Chinach, analizując przypadek torebek marki Louis Vuitton, które poddano upcyklingowi (czyli przeróbkom), a następnie wprowadzono do sprzedaży.
Coraz więcej marek styka się z przypadkami przerabiania ich produktów. W wielu przypadkach po takich zabiegach na produkcie nadal widnieje logo marki, co rodzi pytanie, jak daleko może sięgać swoboda twórcza.
W ostatnich latach na świecie miało miejsce wiele sporów prawnych, w których powodami były takie marki jak Chanel, Nike czy Rolex. W tym gronie znajduje się też francuska marka Louis Vuitton, która po podobnych sprawach w USA i Korei spotkała się w sądzie w Hangzhou z jedną z chińskich firm.
Czytaj więcej
Uruchomienie własnej marki było dla Phoebe Philo strzałem w dziesiątkę. Brytyjska projektantka, w...
Pełnomocnicy Louis Vuitton zdecydowali się na skierowanie sprawy do sądu po otrzymaniu informacji, że w prowincji Zhejiang we wschodnich Chinach działa firma, która poddaje przeróbkom torebki i inne produkty marki Louis Vuitton, a następnie sprzedaje je w sieci. Większość oferowanych produktów posiadała oryginalne logo LV, co zdaniem strony francuskiej stanowiło naruszenie przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych.
Spór prawny zakończył się po myśli Francuzów. Sąd uznał, że poddając upcyklingowi produkty marki Louis Vuitton, chińska firma złamała prawo.
W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że o ile recykling i ponowne użycie produktów z drugiej ręki to pozytywna, proekologiczna praktyka, to jednak wyraźne eksponowanie loga oryginalnej marki bez uzyskania jej zgody stanowi bezprawne wykorzystanie zastrzeżonego znaku towarowego.
Chińska firma została zobowiązana do zniszczenia wszystkich produktów Louis Vuitton, które przerobiła, a które wciąż znajdują się w jej magazynie, opublikowania stosownego oświadczenia oraz zapłaty na rzecz Francuzów równowartości około 145 tys. dol.
Chińska firma, którą pozwał Louis Vuitton, tłumaczyła, że przerobione produkty posiadały jej własne logo, z kolei logo LV było jedynie elementem dekoracji i nie miało wskazywać na pochodzenie produktu. Ta linia obrony jednak nie przekonała sądu.
W swoim wyroku sąd stwierdził, że obecność loga LV na produktach może wprowadzić konsumentów w błąd, sugerując, że wyroby nawet po przeróbce mają związek z francuską marką i są przez nią wspierane. Co więcej, zdaniem sądu chińska firma nadwyrężyła reputację Louis Vuitton.
Cała sprawa odzwierciedla szersze zjawisko, w którym marki luksusowe starają się ustalić granicę między dopuszczalnym recyklingiem swoich produktów a bezprawnym wykorzystaniem ich własnych znaków towarowych – a także zapanować nad rozwojem trendu polegającego na przerabianiu produktów i ich sprzedaży w zmienionej formie.
Znane marki, także luksusowe, chętnie angażują się we współprace z innymi podmiotami na rynku. Ostatnie lata przyniosły wiele przykładów podobnych projektów. Wystarczy przypomnieć tak śmiałe współprace jak Louis Vuitton i streetwearowa marka Supreme, której owocem była seria mocno odmienionych toreb słynnego francuskiego domu mody. Inny przykład to projekt BMW i marki streetwearowej Kith, w ramach której doszło między innymi do modyfikacji symboliki oraz logotypu niemieckiego koncernu motoryzacyjnego.
W takich przypadkach mieliśmy jednak do czynienia ze świadomym udziałem obu stron w tego rodzaju przedsięwzięciach. Przerabianie produktów znanych marek, a następnie ich sprzedaż to coś innego, choć oczywiście czytelne są tu odniesienia do współczesnych trendów w popkulturze, w której „remiks”, czy wykorzystanie oryginalnego dzieła w innej pracy, stało się bardzo popularne, by nie powiedzieć – powszechne.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Po kilkuletniej przerwie ponownie pojawi się w Polsce „Harper's Bazaar”, jeden z najbardziej rozpoznawalnych mag...
Luksusowa torebka to już dzisiaj za mało. W czasach, gdy stają się one coraz bardziej powszechne, trzeba się wyr...
Kwiaty, rzeźbiarskość i nade wszystko – kobiecość. Debiutancki pokaz kolekcji haute couture przygotowanej przez...
Francuski koncern LVMH, potentat na rynku dóbr luksusowych zwiększył swoje zaangażowanie w luksusowej włoskiej m...
Brytyjski projektant Paul Smith skończy w tym roku 80 lat. Wiek słynnego projektanta rodzi pytania, kto przejmie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas