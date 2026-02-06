Aktualizacja: 06.02.2026 12:21 Publikacja: 06.02.2026 05:00
Casa Batlló to jedna z najsłynniejszych i najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Barcelonie.
Foto: Juhi Sewchurran Unsplash
Kamienica Casa Batlló projektu Antonio Gaudíego to jeden z najbardziej niezwykłych przykładów XX-wiecznego stylu art nouveau. Ci, którzy w najbliższym czasie odwiedzą Barcelonę, mają szansę zwiedzić wnętrza słynnej kamienicy, które wcześniej nie były dostępne dla szerokiej publiki.
Casa Batlló to jedna z najsłynniejszych i najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Barcelonie, którą każdego roku odwiedzają setki tysięcy osób z całego świata. W latach 1904–1906 XIX-wieczny budynek przebudowano według projektu jednego z największych wizjonerów w historii architektury, Antonio Gaudíego.
Kataloński architekt zaprojektował nie tylko ozdobną, pełną organicznych form fasadę, ale również wnętrza, włącznie z meblami. Od ponad dwóch dekad Casa Batlló jest otwarta dla zwiedzających – ale nie cała. Teraz w kamienicy można zobaczyć więcej niż dotychczas.
Miłośnicy twórczości Gaudíego oraz sztuki mogą zwiedzać pomieszczenia w Casa Batlló, które wcześniej były niedostępne dla szerokiej publiczności. W ostatnim czasie budynek przeszedł remont, w ramach którego część wnętrz kamienicy przekształcono na galerię sztuki współczesnej o nazwie Casa Batlló Contemporary.
Foto: Hongbin Unsplash
Otwarcie galerii zbiega się z setną rocznicą śmierci Antonio Gaudíego, a także ogłoszeniem przez UNESCO Barcelony Światową Stolicą Architektury w 2026 r. W nowo otwartych przestrzeniach mają odbywać się dwie wystawy rocznie, ich tematyka będzie koncentrować się na twórczości Gaudíego.
Wnętrza Casa Batlló Contemporary zaprojektowali architekci z barcelońskiej pracowni Mesura. Nowa przestrzeń wystawowa zajmuje 230 metrów kwadratowych i znajduje się na drugim piętrze Casa Batlló. Dawniej znajdowały się tu pomieszczenia mieszkalne, a potem – warsztat konserwatorski.
Przygotowując się do projektowania nowych wnętrz na drugim piętrze kamienicy, architekci z pracowni Mesura przeanalizowali najpierw architekturę całego budynku, włącznie z zastosowanymi materiałami i kolorystyką kamienicy. „Nowa przestrzeń to echo Gaudíego – pełne szacunku, ale nie będące imitacją” – tak opisują swój projekt architekci.
W tym samym czasie zespół konserwatorów odrestaurował oryginalne elementy dekoracyjne z drewna, a także okna. Wkład architektów ze studia Mesura polegał na zaprojektowaniu sufitu i podłogi. Sufit wieńczy cienka, falująca blacha, której powierzchnię zaprojektowano tak, aby przypominała fale Morza Śródziemnego. Gdzieniegdzie znajdują się koliste struktury, przypominające koncentrycznie rozchodzące się fale na powierzchni wody. Te organiczne motywy to ukłon w stronę charakterystycznego stylu Gaudíego. Podłoga z mikrocementu docelowo będzie zielona, jej ukończenie planuje się na maj.
W nowej galerii Casa Batlló Contemporary trwa wystawa pod tytułem „Beyond the Façade”, prezentująca prace londyńskiego artysty Matt Clark. Ekspozycję tworzą instalacje świetlne, projekcje i kinetyczne rzeźby.
