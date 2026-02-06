Reklama

Słynna kamienica Gaudíego w nowej odsłonie. Znika zakaz wstępu

W kamienicy Casa Batlló w Barcelonie udostępniono dla zwiedzających nowe przestrzenie. Na jednym z pięter, dotąd niedostępnym dla turystów, znajduje się teraz nowa galeria sztuki współczesnej.

Publikacja: 06.02.2026 05:00

Casa Batlló to jedna z najsłynniejszych i najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Barcelonie.

Casa Batlló to jedna z najsłynniejszych i najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Barcelonie.

Foto: Juhi Sewchurran Unsplash

Izabela Popko

Kamienica Casa Batlló projektu Antonio Gaudíego to jeden z najbardziej niezwykłych przykładów XX-wiecznego stylu art nouveau. Ci, którzy w najbliższym czasie odwiedzą Barcelonę, mają szansę zwiedzić wnętrza słynnej kamienicy, które wcześniej nie były dostępne dla szerokiej publiki.

Casa Batlló Contemporary. Nowa galeria sztuki w kamienicy Gaudíego

Casa Batlló to jedna z najsłynniejszych i najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Barcelonie, którą każdego roku odwiedzają setki tysięcy osób z całego świata. W latach 1904–1906 XIX-wieczny budynek przebudowano według projektu jednego z największych wizjonerów w historii architektury, Antonio Gaudíego.

Kataloński architekt zaprojektował nie tylko ozdobną, pełną organicznych form fasadę, ale również wnętrza, włącznie z meblami. Od ponad dwóch dekad Casa Batlló jest otwarta dla zwiedzających – ale nie cała. Teraz w kamienicy można zobaczyć więcej niż dotychczas.

Miłośnicy twórczości Gaudíego oraz sztuki mogą zwiedzać pomieszczenia w Casa Batlló, które wcześniej były niedostępne dla szerokiej publiczności. W ostatnim czasie budynek przeszedł remont, w ramach którego część wnętrz kamienicy przekształcono na galerię sztuki współczesnej o nazwie Casa Batlló Contemporary.

Foto: Hongbin Unsplash

Reklama
Reklama

Otwarcie galerii zbiega się z setną rocznicą śmierci Antonio Gaudíego, a także ogłoszeniem przez UNESCO Barcelony Światową Stolicą Architektury w 2026 r. W nowo otwartych przestrzeniach mają odbywać się dwie wystawy rocznie, ich tematyka będzie koncentrować się na twórczości Gaudíego.

Casa Batlló w Barcelonie: Kamienica projektu Antonio Gaudíego

Wnętrza Casa Batlló Contemporary zaprojektowali architekci z barcelońskiej pracowni Mesura. Nowa przestrzeń wystawowa zajmuje 230 metrów kwadratowych i znajduje się na drugim piętrze Casa Batlló. Dawniej znajdowały się tu pomieszczenia mieszkalne, a potem – warsztat konserwatorski.

Przygotowując się do projektowania nowych wnętrz na drugim piętrze kamienicy, architekci z pracowni Mesura przeanalizowali najpierw architekturę całego budynku, włącznie z zastosowanymi materiałami i kolorystyką kamienicy. „Nowa przestrzeń to echo Gaudíego – pełne szacunku, ale nie będące imitacją” – tak opisują swój projekt architekci.

W tym samym czasie zespół konserwatorów odrestaurował oryginalne elementy dekoracyjne z drewna, a także okna. Wkład architektów ze studia Mesura polegał na zaprojektowaniu sufitu i podłogi. Sufit wieńczy cienka, falująca blacha, której powierzchnię zaprojektowano tak, aby przypominała fale Morza Śródziemnego. Gdzieniegdzie znajdują się koliste struktury, przypominające koncentrycznie rozchodzące się fale na powierzchni wody. Te organiczne motywy to ukłon w stronę charakterystycznego stylu Gaudíego. Podłoga z mikrocementu docelowo będzie zielona, jej ukończenie planuje się na maj.

W nowej galerii Casa Batlló Contemporary trwa wystawa pod tytułem „Beyond the Façade”, prezentująca prace londyńskiego artysty Matt Clark. Ekspozycję tworzą instalacje świetlne, projekcje i kinetyczne rzeźby.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Hiszpania Barcelona Architektura Lifestyle Podróże
W Europie najszybciej wyburzane są budynki użyteczności publicznej – obiekty kulturalne, edukacyjne
Miasta
Europa wyburza budynki chętniej niż USA. Zaskakujący wynik badania
Budapeszt w rankingu wyprzedził tak znane miasta jak Monako, Abu Zabi czy Londyn.
Miasta
Ulubione miasta miliarderów. Metropolia z Europy Środkowej w światowej elicie
Ranking Tripadvisora to wynik analizy ocen i recenzji użytkowników serwisu. W tym roku Kraków zgarną
Miasta
Kraków może szykować się na najazd turystów. Dominacja w czołowym rankingu
Pałac Ca’ Dario wybudowano w 1489 r. na zamówienie Giovanniego Dario, sekretarza w weneckim Senacie.
Miasta
Słynny wenecki pałac na sprzedaż. Perła włoskiego renesansu z mroczną historią
Londyn zajął pierwsze miejsce w zestawieniu najbardziej zakorkowanych miast Europy.
Miasta
Najbardziej zakorkowane miasta na świecie. Polska metropolia w czołówce Europy
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama