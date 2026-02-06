Kamienica Casa Batlló projektu Antonio Gaudíego to jeden z najbardziej niezwykłych przykładów XX-wiecznego stylu art nouveau. Ci, którzy w najbliższym czasie odwiedzą Barcelonę, mają szansę zwiedzić wnętrza słynnej kamienicy, które wcześniej nie były dostępne dla szerokiej publiki.

Casa Batlló Contemporary. Nowa galeria sztuki w kamienicy Gaudíego

Casa Batlló to jedna z najsłynniejszych i najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Barcelonie, którą każdego roku odwiedzają setki tysięcy osób z całego świata. W latach 1904–1906 XIX-wieczny budynek przebudowano według projektu jednego z największych wizjonerów w historii architektury, Antonio Gaudíego.

Kataloński architekt zaprojektował nie tylko ozdobną, pełną organicznych form fasadę, ale również wnętrza, włącznie z meblami. Od ponad dwóch dekad Casa Batlló jest otwarta dla zwiedzających – ale nie cała. Teraz w kamienicy można zobaczyć więcej niż dotychczas.

Miłośnicy twórczości Gaudíego oraz sztuki mogą zwiedzać pomieszczenia w Casa Batlló, które wcześniej były niedostępne dla szerokiej publiczności. W ostatnim czasie budynek przeszedł remont, w ramach którego część wnętrz kamienicy przekształcono na galerię sztuki współczesnej o nazwie Casa Batlló Contemporary.