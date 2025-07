Chanel haute couture: Kolekcja jesień-zima 2025/26. Powrót na wrzosowiska

Dom mody Chanel w swojej najnowszej kolekcji haute couture na sezon jesień-zima 2025/26 proponuje coś więcej niż modę. To wizję świata, w którym łączą się natura i luksus. Nowa odsłona kolekcji to opowieść wyrafinowana i powściągliwa, będąca powrotem do prostoty, którą niegdyś proponowała Gabrielle „Coco” Chanel.

Chanel: Haute Couture w paryskim Grand Palais

Pokaz kolekcji odbył się w Salon d’Honneur w paryskim Grand Palais, a minimalistyczną scenografię zaprojektował ceniony twórca Willo Perron.

Foto: CHANEL

Projektanci postanowili pójść śladami założycielki domu mody i przywołali ducha angielskiej wsi oraz szkockich wrzosowisk, z których Gabrielle Chanel czerpała inspiracje. Kolekcja koncentruje się na reinterpretacji zimowej klasyki, prezentując sylwetki w naturalnych tonacjach: ecru, kości słoniowej, brązu, zieleni i czerni. Męskie proporcje garniturów podkreślają swobodę ruchów, będąc jednocześnie wyrazem elegancji i emancypacji.