Jednym z najbardziej oryginalnych zegarków sygnowanych logiem Raketa są te, które pochodzą z kolekcji Russian Code. Co je wyróżnia? Przede wszystkim to, że wskazówki poruszają się w nim w przeciwną stronę niż w tradycyjnych zegarkach.

Jurij Gagarin podczas wizyty w Warszawie w 1961 roku. Domena publiczna, Wikimedia Commons

Nie jest to jednak wada czy efekt błędu. Projektanci przekonują, ze to między innymi nawiązanie do ruchu planet w Układzie Słonecznym, które poruszają się po orbitach w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Zegarki z kolekcji Russian Code mają też tarcze zaprojektowane inaczej niż w przypadku klasycznych czasomierzy – indeks z liczbą 12 zastępuje w tym przypadku cyfra zero.

Wewnątrz zegarków z kolekcji Russian Code pracuje rosyjski mechanizm automatyczny oznaczony symbolem 2615CR z charakterystycznym czarnym wahnikiem i zapewnia ok. 40 godziny rezerwy chodu.

Na tarczy umieszczono układ gwiazd nad Petersburgiem w nocy 12 kwietnia 1961 roku, gdy Jurij Gagarin poleciał w kosmos jako pierwszy człowiek w historii.