Nowa kolekcja Longines PrimaLuna Moonphase Automatic. Czas na kobiecość

Longines wprowadza na rynek odświeżoną kolekcję zegarków PrimaLuna, która ma szansę na nowo zdefiniować pojęcie współczesnej elegancji w świecie zegarków tworzonych z myślą o kobietach.

Publikacja: 09.09.2025 11:21

Ambasadorką marki – i zarazem kolekcji Logines PrimaLuna - jest amerykańska aktorka Jennifer Lawrence.

Ambasadorką marki – i zarazem kolekcji Logines PrimaLuna - jest amerykańska aktorka Jennifer Lawrence.

Foto: Materiały prasowe

Andrzej Chojnowski

Modele Primaluna pojawiły się w 2009 roku, by w kolejnych latach powracać w różnych wersjach i kombinacjach. Tegoroczna premiera to powrót do świata zegarkowej klasyki i jednocześnie nawiązanie do bogatego dorobku marki Longines, od 1832 roku współtworzącej historię szwajcarskiego zegarmistrzostwa.

Longines Primaluna. Nowa odsłona kolekcji

Co się zmieniło w przypadku najnowszej odsłony kolekcji Primaluna? Po pierwsze – przeprojektowano kopertę o średnicy 34 milimetrów. Krawędzie są teraz bardziej zaokrąglone, co daje wrażenie lekkości i miękkości. Koperta dostępna jest w kilku wariantach: stalowej, w kombinacjach stali i złota, a także w wersjach wysadzanych brylantami lub szafirami. W każdym przypadku zachowano proporcje charakterystyczne dla linii PrimaLuna, dając jednocześnie wybór – styl bardziej klasyczny lub bardziej biżuteryjna wersja. 

Czytaj więcej

„W Longines pociąga mnie subtelna elegancja" – mówi Henry Cavill.
Zegarki
Henry Cavill ambasadorem marki Longines. Słynny brytyjski aktor w nowej roli

Zmieniono też koronkę, która stała się bardziej obła, a także wzbogacono ją o grawerowany wzór nawiązujący do kształtu Księżyca. Zmiany zaszły też na tarczach zegarków. Jednym z najważniejszych elementów nowej odsłony kolekcji PrimaLuna jest integracja wskazania fazy Księżyca z datownikiem (o tym poniżej). To pierwsze takie rozwiązanie w historii tej linii, możliwe dzięki wykorzystaniu nowego mechanizmu L899.5 opracowanego specjalnie dla marki Longines.

Longines Primaluna. Elegancja w nowej formie

Mechanizm L899.5 wyróżnia się 72-godzinną rezerwą chodu, co pozwala odłożyć zegarek na weekend i ponownie założyć go w poniedziałek rano bez obaw, że w międzyczasie przestanie chodzić. Mechanizm wyposażono w krzemowy włos balansu, co zwiększa odporność zegarka na działanie pola magnetycznego, a także wahania temperatury.

Foto: Materiały prasowe

Wodoszczelność koperty na poziomie 30 metrów pozwala korzystać z zegarka w typowych sytuacjach, jakie mogą wydarzyć się na co dzień, ale chyba nikt nie jest zaskoczony, że PrimaLuna to nie zegarek nurkowy (Longines ma ich sporo w ofercie). Pracę mechanizmu L899.5, ozdobionego między innymi pasami genewskimi, można obserwować przez przeszklony dekiel.

Foto: Materiały prasowe

Kolekcję tworzą trzy modele, podstawowe różnice między nimi można dostrzec, przyglądając się tarczom. Do wyboru jest klasyczna, srebrzysta, ze słonecznym szlifem i błękitnymi lub czarnymi cyframi rzymskimi. Wersja bardziej luksusowa to tarcza z białej masy perłowej ozdobiona brylantowymi indeksami.

Foto: Materiały prasowe

Najbardziej wyrafinowaną estetykę ma biżuteryjna tarcza z masy perłowej w błękitnym odcieniu, który Longines nazywa „niebiańskim”, z 14 brylantowymi indeksami. W tej wersji bezel ozdobiono dodatkowo 48 błękitnymi szafirami ułożonymi w gradacji ich odcieni. Nowe są też paski ze skóry aligatora oraz bransoleta, w której przeprojektowano ogniwa, dzięki czemu są bardziej zaokrąglone, a przez to – eleganckie. 

Foto: Materiały prasowe

Warto też zwrócić uwagę na wspomniane innowacyjne rozwiązanie, które zastosowano w odniesieniu do datownika. Projektanci zrezygnowali z tradycyjnego okienka, powszechnego w świecie zegarków. W modelach Primaluna datownik został zintegrowany ze wskazaniem fazy Księżyca. Efekt – dyskretne i minimalistyczne rozwiązanie, które pozwoliło uprościć tarczę i zachować jej 

