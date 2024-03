Certina DS Action GMT Powermatic 80: bagaż podręczny

Zegarki sportowe to jeden z najbardziej dynamicznie zmieniających się – i najbardziej atrakcyjnych segmentów rynku. To tutaj producenci „łowią” klientów, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę ze światem zegarków. Tutaj też dzieje się najwięcej – premiery pojawiają się najczęściej, a rywalizacja między producentami jest najbardziej zacięta. Trzeba mieć naprawdę mocne „karty”, by przebić się na tym rynku.

Certina DS Action GMT Powermatic 80: czwarta wskazówka na tarczy

Certina w segmencie zegarków sportowych czuje się bardzo pewnie, bo od lat prezentuje ciekawe premiery, które zdobywają serca – i portfele – miłośników zegarków. Ten rok przynosi kolejną premierę: oto Certina DS Action GMT Powermatic 80. Nazwa zdradza, co ma być głównym wyróżnikiem tego zegarka – wskazanie drugiej strefy czasowej, bardzo przydatne osobom, które często podróżują.

Czytaj więcej Zegarki Certina DS Super PH1000M: zegarek przygotowany na wszystko Co decyduje o przydatności zegarka nurkowego? Po pierwsze – wytrzymałość, po drugie – funkcjonalność, po trzecie – wodoszczelność. Nowy model Certiny, DS Super PH1000M, ma to wszystko.

Najważniejsze cechy nowego modelu? Stalowa koperta, nakładane indeksy, do których przyzwyczaiła nas Certina w kolekcji DS Action, a także – i tu nowość – obracany dwukierunkowo pierścień z podziałką 24-godzinną, czyli cecha charakterystyczna modeli GMT. Do wyboru są modele z trzema wersjami kolorystycznymi pierścienia. Za wskazanie drugiej strefy czasowej odpowiada dodatkowa wskazówka na tarczy. Zmianę jej ustawienia dokonuje się, w skokach godzinowych, za pomocą zakręcanej koronki.