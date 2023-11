Certina DS Super PH1000M: zegarek przygotowany na wszystko

Certina to marka, która swoją renomę zbudowała między innymi na niezawodnych zegarkach nurkowych. Ostatnie lata to sukces między innymi modelu DS PH200M, ale tak naprawdę rodzina zegarków nurkowych Certiny jest znacznie większa – i cały czas rośnie.

Jej nowym członkiem został właśnie model DS Super PH1000M. To zegarek, który nawiązuje do projektu badawczego Tektite II z lat 70. Jego uczestnicy spędzili miesiąc w podwodnym laboratorium między innymi testując zegarki Certiny.

Certina DS Super PH1000M: 1000 metrów wodoszczelności

Certina DS Super PH1000M to zegarek, który stylistycznie nawiązuje do epoki lat 70., w tym do modelu, który testowano w ramach projektu Tektite II, jednak technologicznie mamy do czynienia z urządzeniem na wskroś nowoczesnym.

Beczułkowata koperta o rozmiarach 43,5 x 42 mm zaopatrzona jest w charakterystyczny, karbowany pierścień z aluminiową wkładką. Tarcza to nurkowa funkcjonalność w czystej formie - duże, kwadratowe i prostokątne indeksy godzinowe pokryte Super–LumiNovą zapewniają doskonałą czytelność na tarczy, dostępnej w dwóch kolorach, w zależności od wersji – zegarki w wersji limitowanej mają pomarańczową tarczę, natomiast te, które nie objęte są limitacją, wyposażono w tarczę w kolorze czarnym.