Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Ocean of Storms: nadciąga sztorm

Wybór padł na Blancpain – producenta równie słynnego co Omega, choć nie tak znanego, ale otaczanego kultem przez miłośników zegarków nurkowych, dla których model Fifty Fathoms to wciąż definicja klasycznego zegarka mechanicznego do nurkowania, punkt odniesienia, produkt, który wciąż jest traktowany jako jeden z najsłynniejszych zegarków sportowych w historii.

Materiały prasowe

W ten sposób w 2023 roku poznaliśmy rodzinę pięciu zegarków stworzonych przez Swatcha wspólnie z Blancpain na podobieństwo legendarnego modelu Fifty Fathoms. Były zwariowane, kolorowe, zupełnie inne od stonowanego oryginału spod znaku Blancpain.

Czas na zaskoczenie: Swatch właśnie zaprezentował najmłodszego członka tej nietypowej rodziny. Model oznaczony jako Ocean of Storms to najbardziej mroczna i „poważna” z dotychczasowych odsłon kolekcji Swatch x Blancpain.

Ocean of Storms ma te same wymiary i funkcje, co pozostałe modele z kolekcji. Ma też ten sam mechanizm Swatch Sistem51. Składa się on z zaledwie 51 elementów, jego produkcja odbywa się w pełni automatycznie, jest odporny na działanie pól magnetycznych, a rezerwa chodu wynosi w tym przypadku 90 godzin.