Longines Legend Diver 39 mm: dwie twarze zegarkowej klasyki

Longines Legend Diver 39 mm to wyraźne nawiązanie do pierwowzoru. Mamy więc bardzo czytelną czarną tarczę bez datownika, są też dwie koronki. Jedna służy do ustawiania czasu, druga – do obracania wewnętrznego pierścienia umieszczonego pod szkłem szafirowym pomagającego nurkowi ustalić czas pobytu pod wodą.

Obie koronki są dokręcane, co przekłada się na wodoszczelność koperty wynoszącą do 300 metrów. Warto dodać, że Longines Legend Diver spełnia wszystkie wymagania normy ISO 6425, a więc można traktować go jak pełnoprawny zegarek nurkowy.

Materiały prasowe

Wewnątrz koperty umieszczono mechanizm automatyczny L888.6 ze sprężyną odporną na działanie pola magnetycznego, systemem antywstrząsowym Navishock i rezerwą chodu do 72 godzin. Całość przykrywa pełny dekiel z wytłoczonym wizerunkiem nurka.

Materiały prasowe

Do wyboru są dwie wersje: z tarczą czarną lub granatową, można też wybierać między charakterystyczną bransoletą z ogniwami przypominającymi ziarenka ryżu, paskiem skórzanym lub paskiem tekstylnym.