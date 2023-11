Zmarł szwajcarski miliarder, potentat na rynku zegarków. Jego firmę kupił Rolex

Jak podaje Bloomberg, Rolex w swoim oświadczeniu poinformował, że Jörg G. Bucherer zdecydował się sprzedać swoją firmę, ze względu na „brak bezpośrednich potomków”. Sprawy nie skomentował jednak rzecznik Bucherer AG, który odmówił podania szczegółów dotyczących transakcji. Wciąż nie jest jasne, czy porozumienie zostało sfinalizowane oraz co Bucherer planował zrobić z wpływami ze sprzedaży. „Nasza firma zawsze była bardzo dyskretna” – podkreślał przedstawiciel Bucherer AG.

Choć wciąż wiadomo niewiele, pewne jest, że szwajcarska firma po sprzedaży wciąż działać będzie pod swoim szyldem – zarządzać nią będą jednak menedżerowie pracujący dla Roleksa.

Historia marki Carl F. Bucherer AG

Firma Bucherer powstała w 1888 roku. Przedsiębiorca Carl-Friedrich Bucherer oraz jego żona Luise otworzyli wówczas w Lucernie, mieście w środkowej Szwajcarii, pierwszy sklep marki. Na początku lat dwudziestych XX wieku w firmie zaczęli działać także ich synowie Ernst oraz Carl Eduard. Co ciekawe, historie marek Rolex i Bucherer AG są powiązane od dziesięcioleci. Starszy z synów założycieli firmy w 1924 roku, chcąc dołączyć prestiżową szwajcarską markę do swojej linii produktów, osiągnął porozumienie z założycielem Roleksa – Hansem Wilsdorfem. Relacje rodzinne Bucherera z kadrą kierowniczą potentata na rynku luksusowych zegarków odegrały kluczową rolę między innymi w rozwoju marki i ekspansji do Niemiec i Austrii.

Bucherer AG zajmuje się sprzedażą ekskluzywnej biżuterii oraz zegarków, w tym marki własnej – Carl F. Bucherer. W swojej ofercie ma także jednak produkty marek Rolex, Chopard czy Blancpain.

Produkty firmy najlepiej sprzedają się w Skandynawii, Niemczech, Francji oraz Stanach Zjednoczonych. Dziś Bucherer AG ma na całym świecie już ponad sto butików, które odwiedzają bogaci i sławni na całym świecie. Szacuje się, że obrót firmy wynosi około 1,8 mld franków szwajcarskich. W 2013 roku marka Bucherer obchodziła 125-lecie swojego istnienia i otworzyła w Paryżu największy na świecie sklep z zegarkami i biżuterią.