Jak będziemy wypoczywać w 2026 roku? Sprawdzili to eksperci z Marriott Bonvoy, a swoje spostrzeżenia dotyczące rynku polskiego zawarli w nowym raporcie pod tytułem „Ticket to Travel 2026”, podsumowującym wiodące trendy turystyczne na najbliższych kilkanaście miesięcy. Publikacja powstała na podstawie badania, które przeprowadzono w gronie 22 tysięcy dorosłych respondentów z 11 krajów regionu Europy i Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). W ankietach wzięli udział również Polacy.

Z raportu wynika, że nasz apetyt na podróże z roku na rok jest coraz większy. W 2026 roku Polki i Polacy wyjadą na krótszy lub dłuższy urlop średnio pięć razy. 78 proc. respondentów z Polski w 2026 roku chce podróżować co najmniej tyle samo co w ostatnich miesiącach – lub częściej. Średnio ma to być pięć wyjazdów: dwa krajowe, co najmniej jeden w odległości do czterech godzin lotu samolotem oraz jedna dalsza podróż.

Autorzy raportu wymienili też kilka wiodących trendów turystycznych, które w 2026 roku zdefiniują sposób, w jaki Polacy planują i realizują swoje podróże.

Polacy i Polki w podróży: Luksus i realizacja własnych pasji

Zdaniem autorów raportu słowem-kluczem przyszłorocznych wyjazdów będzie „pasja”. Aż 68 proc. respondentów z regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) przyznało, że w ciągu ostatniego roku wyjechało na koncert, wydarzenie sportowe lub jakiś kurs.

Niewiele mniej, bo 66 proc. Polaków zadeklarowało, że przynajmniej jeden wyjazd wynikał z chęci realizacji własnej pasji. Co trzeci respondent z Polski odbywa z kolei takie wyjazdy co roku.