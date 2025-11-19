Aktualizacja: 20.11.2025 05:00 Publikacja: 19.11.2025 14:04
Najpopularniejszym kierunkiem podróży dla Polaków pozostaje Polska. Na kolejnych miejscach uplasowały się Chorwacja i Włochy.
Foto: Anete Lūsiņa Unsplash
Jak będziemy wypoczywać w 2026 roku? Sprawdzili to eksperci z Marriott Bonvoy, a swoje spostrzeżenia dotyczące rynku polskiego zawarli w nowym raporcie pod tytułem „Ticket to Travel 2026”, podsumowującym wiodące trendy turystyczne na najbliższych kilkanaście miesięcy. Publikacja powstała na podstawie badania, które przeprowadzono w gronie 22 tysięcy dorosłych respondentów z 11 krajów regionu Europy i Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). W ankietach wzięli udział również Polacy.
Z raportu wynika, że nasz apetyt na podróże z roku na rok jest coraz większy. W 2026 roku Polki i Polacy wyjadą na krótszy lub dłuższy urlop średnio pięć razy. 78 proc. respondentów z Polski w 2026 roku chce podróżować co najmniej tyle samo co w ostatnich miesiącach – lub częściej. Średnio ma to być pięć wyjazdów: dwa krajowe, co najmniej jeden w odległości do czterech godzin lotu samolotem oraz jedna dalsza podróż.
Autorzy raportu wymienili też kilka wiodących trendów turystycznych, które w 2026 roku zdefiniują sposób, w jaki Polacy planują i realizują swoje podróże.
Zdaniem autorów raportu słowem-kluczem przyszłorocznych wyjazdów będzie „pasja”. Aż 68 proc. respondentów z regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) przyznało, że w ciągu ostatniego roku wyjechało na koncert, wydarzenie sportowe lub jakiś kurs.
Niewiele mniej, bo 66 proc. Polaków zadeklarowało, że przynajmniej jeden wyjazd wynikał z chęci realizacji własnej pasji. Co trzeci respondent z Polski odbywa z kolei takie wyjazdy co roku.
Z raportu wynika też, że Polacy wpisują się w kolejny trend, jakim jest sięganie po luksusowe doświadczenia podczas podróży: dla relaksu i by oderwać się od codzienności. Chodzi między innymi o rezerwowanie noclegów w pięciogwiazdkowych hotelach na jedną-dwie noce czy korzystanie z usług hotelowych centrów spa.
Zjawisko to dotyczy zwłaszcza młodszych respondentów, którzy oczekują od swoich wakacji różnorodnych doświadczeń. Dodanie luksusowego akcentu do swojego wyjazdu przynajmniej raz zadeklarowało aż 44 proc. badanych z Polski.
Gdzie wybierają się polscy podróżnicy w 2026 roku? Niezależnie od kierunku, przodujemy w regionie pod względem zainteresowania lokalną kulturą i geografią miejsc, do których się udajemy. Taką postawę zadeklarowała połowa respondentów z Polski w porównaniu ze średnią dla regionu, która wyniosła 31 procent.
Naszym ulubionym kierunkiem pozostaje Polska — taki cel podróży wskazało 32 proc. badanych. Kolejne dwa miejsca na podium zajęły Chorwacja i Włochy, które wymieniło odpowiednio 23 i 20 proc. respondentów. Zdaniem autorów raportu świadczy to o tym, że na urlopie Polacy najbardziej cenią komfort, piękną pogodę i dobre jedzenie.
Kolejnym trendem, który wskazują autorzy raportu, jest rosnąca popularność narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Używamy ich zarówno szukając odpowiednich ofert, jak i decydując, gdzie ostatecznie wyjedziemy. Korzystanie z takich narzędzi jak ChatGPT, Gemini czy Copilot zadeklarowało 35 procent Polaków, zaś 38 proc. przyznało, że nie miałoby nic przeciwko, gdyby zarezerwowali nocleg na platformie opierającej swoje działanie na sztucznej inteligencji.
