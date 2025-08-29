Aktualizacja: 29.08.2025 22:21 Publikacja: 29.08.2025 05:00
Foto: Ian Badenhorst Unsplash
Jednym z obrazków, które natychmiast przychodzą do głowy na hasło „włoskie wakacje”, z pewnością są zatłoczone plaże, na których wypoczywają nie tylko turyści, ale też Włosi. Tymczasem w tym roku liczba plażowiczów we Włoszech znacząco spadła. Powodem są nie tylko rosnące ceny leżaków na plażach, ale również coraz popularniejszy trend turystyczny „coolcations”.
Przypadające na 15 sierpnia święto Ferragosto od kilkudziesięciu lat stanowi apogeum sezonu urlopowego we Włoszech. To właśnie wtedy większość mieszkańców Italii masowo opuszcza swoje domy i rusza nad morze, spędzając dni na beztroskim plażowaniu, które przerywają jedynie wizyty w pobliskich knajpkach i klubach.
Tak w każdym razie było jeszcze do niedawna, bo coraz więcej Włochów stopniowo rezygnuje z tradycji, którą celebrowało wiele rodzin reprezentujących włoską klasę średnią. Jak bowiem zauważają eksperci, w tym roku zarezerwowano znacznie mniej miejsc na plaży.
Z danych Włoskiego Związku Kąpieliskowego (Sindacato Italiano Balneari) wynika, że frekwencja na płatnych plażach w lipcu 2025 roku była niższa o 15 procent w stosunku do roku poprzedniego. Szczególnie duże, bo aż 25-procentowe spadki zanotowały Kalabria i Emilia-Romania, czyli regiony, w których Włosi tradycyjnie spędzają urlopy na plaży.
Zdaniem obserwatorów całe zjawisko jaskrawo uwidacznia pogłębiający się kryzys ekonomiczny we Włoszech, który dotyka między innymi klasę średnią. Po latach prosperity, kiedy Ferragosto był tradycyjnym sygnałem do wyjazdu na przystępne cenowo wakacje nad morzem, taka forma spędzania urlopu straciła swój demokratyczny charakter i powoli staje się luksusem.
Zdaniem ekspertów na pustoszenie włoskich plaż kluczowy wpływ mają ceny leżaków. Z danych Altroconsumo, jednej z włoskich organizacji konsumenckich, wynika, że średnia cena za dwa leżaki z parasolem wzrosła w ciągu ostatnich czterech lat o 17 procent, z około 182 euro w 2021 roku do około 212 euro w roku 2025.
Niektórzy winią za taki stan rzeczy nierozwiązaną kwestię automatycznie odnawialnych koncesji na prowadzenie takiej działalności, którą od dekad zajmują się te same rodziny. Ze względu na brak konkurencji kolejne pokolenia właścicieli kilkunastu tysięcy włoskich plaż sukcesywnie podnoszą ceny – bo mogą.
Cała sytuacja negatywnie odbija się na wielu włoskich rodzinach, które muszą w jakiś sposób zrównoważyć rosnące koszty życia i malejącą siłę nabywczą swoich pieniędzy. Kończą się czasy ekonomicznej stabilności, kiedy przeciętna włoska rodzina mogła pozwolić sobie na dłuższe wakacje.
Gdzie i w jaki sposób wobec tego spędzają urlopy przedstawiciele włoskiej klasy średniej? Coraz częściej decydują się na krótkie wycieczki, a jeżeli planują dłuższy wyjazd, to do mniej popularnych miejsc na prowincji, w górach – czy do niedrogich miast za granicą.
Nie bez znaczenia są też coraz wyższe temperatury, które dotykają wiele włoskich regionów. Upały odstraszają już nie tylko turystów z zagranicy, ale również samych Włochów, dla których temperatury w ich ojczyźnie także stają się nie do zniesienia.
Wielu Włochów stawia na trend „coolcations”, czyli wakacje w chłodniejszych rejonach świata, na przykład w Europie Północnej. Tam temperatury latem są znacznie przyjemniejsze, a pogoda – nieco bardziej przewidywalna.
