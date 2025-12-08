Reklama

Wielka moda w Nowym Jorku. Pokaz domu mody Chanel na stacji metra

Chanel wkracza w nowy etap. Kierunek wyznacza Matthieu Blazy, nowy dyrektor kreatywny marki. Oczekiwania względem francusko-belgijskiego projektanta były ogromne. Efekty jego pracy – jak na razie – równie duże wrażenie.

Publikacja: 08.12.2025 15:38

Wyłączona z użytkowania stacja metra w Nowym Jorku stała się sceną dla pokazu Chanel.

Foto: Copyright Chanel

Izabela Popko

Rok 2025 w świecie mody kończy się z przytupem i w imprezowym, wielkomiejskim nastroju. Taki właśnie klimat ma najnowsza, chyba najbardziej „nowojorska” kolekcja domu mody Chanel, której autorem jest Matthieu Blazy. Projektant zaprezentował ją na jednej z nieczynnych stacji nowojorskiego metra.

Chanel: Pokaz kolekcji Métiers d’art w Nowym Jorku

Moda to już od dawna nie tylko ubrania, istotny jest każdy detal, bo tylko tak buduje się dzisiaj wizerunek marek. Wie o tym Matthieu Blazy, nowy dyrektor kreatywny Chanel, który zorganizował pokaz najnowszej kolekcji Chanel na nieczynnej stacji metra Bowery na nowojorskim Manhattanie.

Kolekcja należy do serii Métiers d’art, w ramach której Chanel chwali się kunsztem swoich krawców i rzemieślników. Kolekcje Métiers d’art prezentowane są raz w roku od ponad dwóch dekad.

Czytaj więcej

Garnituru w pewnych kręgach nadal nic nie zastąpi – przekonuje Michał Zaczyński.
Moda
Nowe zasady mody biurowej. Cichy luksus, mokasyny i mężczyźni w perłach

Tegoroczne wydarzenie przyciągnęło mnóstwo gwiazd. Nie zabrakło Tildy Swinton, Lindy Evangelisty, Kristen Stewart, A$APa Rocky’ego, Margaret Qualley, Jona Bon Joviego, pojawił się nawet Martin Scorsese.

Foto: Copyright Chanel

Pokaz Chanel w Nowym Jorku był niezwykle teatralny. Wykorzystując schody, filary i inne elementy stacji metra, modelki wcielały się w różne role, nawiązujące do rozmaitych sytuacji, jakie każdego dnia mają miejsce w nowojorskim metrze.

Foto: Copyright Chanel

Ten efekt różnorodności udało się osiągnąć Blazy’emu dzięki stworzeniu niezwykle eklektycznej kolekcji. Każda sylwetka była inna, opowiadała własną historię, miała odrębną osobowość – zupełnie jak mieszkańcy Nowego Jorku.

Matthieu Blazy pisze nowy rozdział w historii Chanel

W kolekcji Blazy’ego nie obyło się bez ikonicznych tweedów i eleganckich kompletów. Uwagę przykuwał czarny damski garnitur w białe paski, inny puszczał oko do amerykańskiej popkultury, bo wyzierała spod niego koszulka z logo Supermana. Jedną z tweedowych garsonek zestawiono z białą koszulką z napisem „I <3 NY”.

Foto: Copyright Chanel

Blazy bawił się także materiałami i wzorami. Jeden z kompletów wyglądał z daleka jak dżinsowa kurtka ze spodniami, ale w rzeczywistości ubrania uszyto z jedwabiu. Z kolei pozornie „flanelowa” koszula w kratę powstała z tkaniny bouclé.

Foto: Copyright Chanel

O ile większość projektów z kolekcji Métiers d’art to ponadczasowe ubrania do noszenia na co dzień, to sporą część kolekcji stanowiły kreacje wieczorowe z cekinami, piórami i efektownymi printami Nie zabrakło też oczywiście nieśmiertelnych małych i dużych czarnych.

Foto: Copyright Chanel

Matthieu Blazy’ego powołano na stanowisko dyrektora kreatywnego Chanel w grudniu 2024 roku, aby zmienił nieco kierunek, w który podąża ten dom mody. Zastąpił Virginie Viard, która zajmowała to stanowisko przez 6 lat. Swoją wizję projektant po raz pierwszy zaprezentował w październiku tego roku w ramach tygodnia mody w Paryżu.

Matthieu Blazy po pokazie w Nowym Jorku.

Foto: Copyright Chanel

Blazy tchnął w estetykę Chanel powiew świeżości, dzięki czemu jego debiutancka kolekcja została dobrze przyjęta. Jeszcze śmielsza jest najnowsza kolekcja Blazy’ego, którą zainspirowała wybuchowa mieszanka stylów mieszkańców Nowego Jorku, a która jednocześnie zachowywała ducha marki Chanel.

