Rok 2025 w świecie mody kończy się z przytupem i w imprezowym, wielkomiejskim nastroju. Taki właśnie klimat ma najnowsza, chyba najbardziej „nowojorska” kolekcja domu mody Chanel, której autorem jest Matthieu Blazy. Projektant zaprezentował ją na jednej z nieczynnych stacji nowojorskiego metra.

Chanel: Pokaz kolekcji Métiers d’art w Nowym Jorku

Moda to już od dawna nie tylko ubrania, istotny jest każdy detal, bo tylko tak buduje się dzisiaj wizerunek marek. Wie o tym Matthieu Blazy, nowy dyrektor kreatywny Chanel, który zorganizował pokaz najnowszej kolekcji Chanel na nieczynnej stacji metra Bowery na nowojorskim Manhattanie.

Kolekcja należy do serii Métiers d’art, w ramach której Chanel chwali się kunsztem swoich krawców i rzemieślników. Kolekcje Métiers d’art prezentowane są raz w roku od ponad dwóch dekad.

Tegoroczne wydarzenie przyciągnęło mnóstwo gwiazd. Nie zabrakło Tildy Swinton, Lindy Evangelisty, Kristen Stewart, A$APa Rocky’ego, Margaret Qualley, Jona Bon Joviego, pojawił się nawet Martin Scorsese.