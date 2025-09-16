Europejska stolica pielgrzymek pęka w szwach. Zalew pielgrzymów – i turystów

Do Santiago de Compostela codziennie docierają tłumy pielgrzymów i turystów. W ubiegłym roku było to blisko pół miliona wiernych. Tak wielka popularność Santiago de Compostela to wyzwanie dla władz miasta i jego obywateli, którym żyje się tam coraz trudniej.

Reklama Reklama

Pielgrzymki do Santiago de Compostela. Rekordowa liczba turystów

Każdego roku Hiszpanię odwiedza kilkadziesiąt milionów turystów, każdego roku ich liczba jest coraz większa. W 2024 roku padł pod tym względem rekord: liczba turystów sięgnęła 94 milionów osób.

Jednym z najpopularniejszych kierunków dla pielgrzymów i turystów jest Santiago de Compostela. Miasto, w którym znajduje się grób Świętego Jakuba, od ponad tysiąca lat stanowi cel pielgrzymek na szlaku pątniczym Camino de Santiago (Droga Świętego Jakuba).

Dziś galicyjskie miasto odwiedzają zarówno wierni, jak i całe rzesze turystów, którzy podróżują tam niekoniecznie w celach religijnych. Po pandemii popularność Santiago de Compostela wzrosła jeszcze bardziej.