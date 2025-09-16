Europejska stolica pielgrzymek pęka w szwach. Zalew pielgrzymów – i turystów

Aktualizacja: 16.09.2025 10:05 Publikacja: 16.09.2025 05:00
Tłumy gromadzą się w Santiago de Compostela nie tylko przy okazji ważnych uroczystości religijnych, takich jak Boże Ciało.
Foto: ROMY ARROYO FERNANDEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Do Santiago de Compostela codziennie docierają tłumy pielgrzymów i turystów. W ubiegłym roku było to blisko pół miliona wiernych. Tak wielka popularność Santiago de Compostela to wyzwanie dla władz miasta i jego obywateli, którym żyje się tam coraz trudniej.
Każdego roku Hiszpanię odwiedza kilkadziesiąt milionów turystów, każdego roku ich liczba jest coraz większa. W 2024 roku padł pod tym względem rekord: liczba turystów sięgnęła 94 milionów osób.
Jednym z najpopularniejszych kierunków dla pielgrzymów i turystów jest Santiago de Compostela. Miasto, w którym znajduje się grób Świętego Jakuba, od ponad tysiąca lat stanowi cel pielgrzymek na szlaku pątniczym Camino de Santiago (Droga Świętego Jakuba).
Dziś galicyjskie miasto odwiedzają zarówno wierni, jak i całe rzesze turystów, którzy podróżują tam niekoniecznie w celach religijnych. Po pandemii popularność Santiago de Compostela wzrosła jeszcze bardziej.
Jak to zwykle bywa w przypadku turystów, bez względu na cel pielgrzymki, nie wszyscy zachowują się tak, jak wymagałyby tego podstawowe zasady kulturalnego zachowania. Całemu problemowi, a także temu, jak radzą sobie z nim mieszkańcy i władze Santiago de Compostela, przyjrzała się agencja Associated Press.
Jak informuje AP, turyści jeżdżą rowerami po jednokierunkowych uliczkach w niewłaściwym kierunku, piesi pielgrzymi niszczą kamienne bruki i posadzki metalowymi końcówkami swoich kijków, a także zbyt głośno śpiewają pieśni religijne. Historyczne centrum miasta, które figuruje na liście światowego dziedzictwa UNESCO, okupują już właściwie tylko turyści.
Władze miasta nie chcą reagować zbyt ostro, dlatego na razie sięgnięto po stosunkowo łagodną formę perswazji. Stowarzyszenie mieszkańców Santiago de Compostela stworzyło „poradnik dobrych manier” dla odwiedzających. Egzemplarze trafiły do różnych miejsc publicznych w mieście, w tym do hostel
W poradniku mieszkańcy proszą przyjezdnych między innymi o to, aby zachowywali się ciszej i respektowali zasady ruchu drogowego. Broszura zawiera też wskazówkę, aby pielgrzymi nakładali na końcówki swoich kijków plastikowe nakładki, co pomoże chronić zabytkowy bruk.
W ubiegłym roku liczba turystów, którzy odwiedzili Santiago de Compostela, wyniosła rekordowe pół miliona osób – to ponad 700 razy więcej niż 40 lat temu. W ostatnich latach przybyło kwater oferujących wynajem krótkoterminowy, co w skali całego miasta podniosło koszt najmu o prawie 45 proc..
Spowodowało to odpływ rodowitych mieszkańców Santiago de Compostela. Populacja miasta spadła do trzech tysięcy stałych rezydentów.
Ten problem dotyczy wielu innych miejscowości w Hiszpanii. W ostatnim czasie w tamtejszych miastach wybuchały protesty mieszkańców przeciwko rosnącym kosztom czynszów, a w Barcelonie mieszkańcy zaczęli strzelać do turystów z pistoletów na wodę.
Kroki podjęły też władze Santiago de Compostela. W maju wystosowano do władz Galicji apel o sklasyfikowanie miasta jako obszaru narażonego na duży napływ turystów (taki status ma na przykład Barcelona), aby móc wprowadzić limit na liczbę lokali pod wynajem.
Jesienią ubiegłego roku z kolei wprowadzono zakaz wynajmu krótkoterminowego w historycznym centrum miasta. Mimo to, jak ustaliła agencja AP, właściciele nieruchomości próbują obchodzić ten zakaz.
