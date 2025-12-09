Reklama

Najbardziej pożądane prezenty świąteczne: Algorytmy pokazują, czego szukamy

Produkty których znanych marek chcielibyśmy dostać jako prezent w te święta? Z odpowiedzią przychodzi raport platformy zakupowej Lyst, która wyspecjalizowała się w analizie „big data” dotyczącej świata mody i dóbr luksusowych.

Publikacja: 09.12.2025 05:00

Tegoroczna edycja raportu Lyst Gift Index bazuje na tym, czego szuka i co kupuje 160 milionów internautów z całego świata.

Foto: Betty Laura Zapata/Bloomberg

Izabela Popko

Biżuteria, dodatki i ubrania należą do najpopularniejszych prezentów dla najbliższych, zwłaszcza jeżeli osoba, którą chcemy obdarować, interesuje się modą. Jakie błyskotki, torebki i inne przedmioty – a także których marek – najbardziej ucieszą miłośniczki i miłośników mody? Odpowiedzi na te kluczowe w okresie przedświątecznym pytania dostarczają autorzy tegorocznego Lyst Gift Index.

Najpopularniejsze modowe prezenty świąteczne w 2025 roku

Eksperci z platformy zakupowej Lyst publikują co kwartał Lyst Index – ranking najbardziej pożądanych marek z górnej półki. Osoby z branży mody uważają go za swoisty barometr trendów i preferencji klientów.

Co roku powstaje z kolei Lyst Gift Index – zestawienie markowych ubrań i akcesoriów, które zdaniem analityków platformy będą się cieszyć największym zainteresowaniem. Tegoroczna edycja raportu Gift Index bazuje na tym, czego szuka i co kupuje 160 milionów internautów z całego globu.

Z raportu wynika, że od lat najwyższe pozycje zajmują ponadczasowe klasyki, co oczywiście nie zaskakuje. Zdaniem ekspertów obdarowani mogą też spodziewać się pod choinką ultramodnych produktów wschodzących gwiazd branży mody, a także zaskakujących, niekoniecznie praktycznych, ale bardzo efektownych osobliwości.

Lyst Gift Index 2025: Najbardziej pożądane prezenty

Spośród klasycznych, uniwersalnych prezentów na czoło wybijają się ciepłe szale, zwłaszcza marki Burberry, na które popyt wzrósł w ciągu ostatniego roku aż o 239 procent. Popularny jest też moherowy szal w kratę marki Acne Studios.

Jeżeli chodzi o kategorię piżam, to numerem jeden jest z kolei komplet marki Skims. Analitycy zauważają też, że, jak co roku, w okresie zimowym wzrasta popularność ciepłych kapci marki Ugg. Wciąż niezwykle popularne są też „pulchne” kolczyki – takie jak te pozłacane marki Missoma.

Klienci chętnie kupują też produkty znanych marek z górnej półki. Wśród tych „pewniaków” prym wiodą między innymi modele „Samba OG” Adidasa, sneakersy „Killshot 2” Nike, brązowe loafersy „Jordaan” Gucci, żakardowe ponczo „Hilde” Max Mary, a także klasyczne okulary przeciwsłoneczne „Wayfarer” marki Ray-Ban.

W kategorii „wschodzących gwiazd” autorzy zestawienia wymienili produkty marek, które w ostatnim czasie zdobyły wiralową popularność. Wśród nich znalazła się ultramodna zawieszka w kształcie wisienek „Cherry Charm” marki Coach, a także srebrne kolczyki młodej marki jubilerskiej Heaven Mayhem – w podobnym stylu, co te marki Missoma.

Z tegorocznego raportu wynika też, że bardzo mocno wciąż trzyma się moda na „cichy luksus”. Daje temu wyraz duża popularność mokasynów „Cassandre” marki Saint Laurent, kaszmirowego swetra marki COS czy brązowej zamszowej torebki „Bag 48” marki Coach.

Autorzy zestawienia poświęcili też osobną kategorię „cudownie niepotrzebnym” modowym osobliwościom, których rolą jest wywołanie uśmiechu na twarzy obdarowanej osoby. W tym segmencie eksperci wymieniają między innymi brązową koronę ze skórzanej plecionki Bottegi Venety, wybitnie karnawałowy, srebrzysty czepek z kryształkami od Rabanne, zawieszkę w kształcie piernikowego ludzika Thoma Browne’a czy wreszcie nie mniej imprezowe szorty z niebieskimi cekinami projektu Dries Van Notena.

