Najbardziej pożądane prezenty świąteczne: Algorytmy pokazują, czego szukamy

Aktualizacja: 09.12.2025 05:51 Publikacja: 09.12.2025 05:00
Tegoroczna edycja raportu Lyst Gift Index bazuje na tym, czego szuka i co kupuje 160 milionów internautów z całego świata.
Foto: Betty Laura Zapata/Bloomberg
Biżuteria, dodatki i ubrania należą do najpopularniejszych prezentów dla najbliższych, zwłaszcza jeżeli osoba, którą chcemy obdarować, interesuje się modą. Jakie błyskotki, torebki i inne przedmioty – a także których marek – najbardziej ucieszą miłośniczki i miłośników mody? Odpowiedzi na te kluczowe w okresie przedświątecznym pytania dostarczają autorzy tegorocznego Lyst Gift Index.
Eksperci z platformy zakupowej Lyst publikują co kwartał Lyst Index – ranking najbardziej pożądanych marek z górnej półki. Osoby z branży mody uważają go za swoisty barometr trendów i preferencji klientów.
Czytaj więcej
W Barcelonie ruszył nowy flagowy sklep Zary. To kolejny krok hiszpańskiej marki w stronę segmentu...
Co roku powstaje z kolei Lyst Gift Index – zestawienie markowych ubrań i akcesoriów, które zdaniem analityków platformy będą się cieszyć największym zainteresowaniem. Tegoroczna edycja raportu Gift Index bazuje na tym, czego szuka i co kupuje 160 milionów internautów z całego globu.
Z raportu wynika, że od lat najwyższe pozycje zajmują ponadczasowe klasyki, co oczywiście nie zaskakuje. Zdaniem ekspertów obdarowani mogą też spodziewać się pod choinką ultramodnych produktów wschodzących gwiazd branży mody, a także zaskakujących, niekoniecznie praktycznych, ale bardzo efektownych osobliwości.
Spośród klasycznych, uniwersalnych prezentów na czoło wybijają się ciepłe szale, zwłaszcza marki Burberry, na które popyt wzrósł w ciągu ostatniego roku aż o 239 procent. Popularny jest też moherowy szal w kratę marki Acne Studios.
Jeżeli chodzi o kategorię piżam, to numerem jeden jest z kolei komplet marki Skims. Analitycy zauważają też, że, jak co roku, w okresie zimowym wzrasta popularność ciepłych kapci marki Ugg. Wciąż niezwykle popularne są też „pulchne” kolczyki – takie jak te pozłacane marki Missoma.
Klienci chętnie kupują też produkty znanych marek z górnej półki. Wśród tych „pewniaków” prym wiodą między innymi modele „Samba OG” Adidasa, sneakersy „Killshot 2” Nike, brązowe loafersy „Jordaan” Gucci, żakardowe ponczo „Hilde” Max Mary, a także klasyczne okulary przeciwsłoneczne „Wayfarer” marki Ray-Ban.
W kategorii „wschodzących gwiazd” autorzy zestawienia wymienili produkty marek, które w ostatnim czasie zdobyły wiralową popularność. Wśród nich znalazła się ultramodna zawieszka w kształcie wisienek „Cherry Charm” marki Coach, a także srebrne kolczyki młodej marki jubilerskiej Heaven Mayhem – w podobnym stylu, co te marki Missoma.
Z tegorocznego raportu wynika też, że bardzo mocno wciąż trzyma się moda na „cichy luksus”. Daje temu wyraz duża popularność mokasynów „Cassandre” marki Saint Laurent, kaszmirowego swetra marki COS czy brązowej zamszowej torebki „Bag 48” marki Coach.
Autorzy zestawienia poświęcili też osobną kategorię „cudownie niepotrzebnym” modowym osobliwościom, których rolą jest wywołanie uśmiechu na twarzy obdarowanej osoby. W tym segmencie eksperci wymieniają między innymi brązową koronę ze skórzanej plecionki Bottegi Venety, wybitnie karnawałowy, srebrzysty czepek z kryształkami od Rabanne, zawieszkę w kształcie piernikowego ludzika Thoma Browne’a czy wreszcie nie mniej imprezowe szorty z niebieskimi cekinami projektu Dries Van Notena.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nawet „cichy luksus” nie znosi całkowitej ciszy – ci, których stać na produkty luksusowe, chcą je nosić na co dz...
Młodzi skupiają się na tym, co osiągalne tu i teraz – przekonują eksperci z firmy Kantar. Na czym polega zjawisk...
Problemy finansowe zmuszają zarząd marki Nike do cięcia kosztów. Najnowsza decyzja dotyczy pozbawienia pracownik...
Kto zachowuje wiarygodność w dobie dezinformacji, polaryzacji poglądów i chaosu informacyjnego? Z globalnego bad...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Hiszpańska policja od miesięcy prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Isaka Andica, twórcy marki odzieżowej Mango,...
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas