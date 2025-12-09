Najbardziej pożądane prezenty świąteczne: Algorytmy pokazują, czego szukamy

Biżuteria, dodatki i ubrania należą do najpopularniejszych prezentów dla najbliższych, zwłaszcza jeżeli osoba, którą chcemy obdarować, interesuje się modą. Jakie błyskotki, torebki i inne przedmioty – a także których marek – najbardziej ucieszą miłośniczki i miłośników mody? Odpowiedzi na te kluczowe w okresie przedświątecznym pytania dostarczają autorzy tegorocznego Lyst Gift Index.

Najpopularniejsze modowe prezenty świąteczne w 2025 roku

Eksperci z platformy zakupowej Lyst publikują co kwartał Lyst Index – ranking najbardziej pożądanych marek z górnej półki. Osoby z branży mody uważają go za swoisty barometr trendów i preferencji klientów.

Co roku powstaje z kolei Lyst Gift Index – zestawienie markowych ubrań i akcesoriów, które zdaniem analityków platformy będą się cieszyć największym zainteresowaniem. Tegoroczna edycja raportu Gift Index bazuje na tym, czego szuka i co kupuje 160 milionów internautów z całego globu.

Z raportu wynika, że od lat najwyższe pozycje zajmują ponadczasowe klasyki, co oczywiście nie zaskakuje. Zdaniem ekspertów obdarowani mogą też spodziewać się pod choinką ultramodnych produktów wschodzących gwiazd branży mody, a także zaskakujących, niekoniecznie praktycznych, ale bardzo efektownych osobliwości.