Co roku analitycy niezwykle popularnej na świecie platformy społecznościowej Pinterest publikują swój raport pod tytułem „Pinterest Predicts”, który prognozuje, jakie estetyki, kolory, smaki i trendy w stylu życia będą cieszyć się największą popularnością w kolejnych miesiącach. Tegoroczna edycja przynosi mnóstwo obserwacji i prognoz, jednak eksperci Pinteresta wskazują też kilka, które ich zdaniem mogą zdefiniować 2026 r„.

Raport „Pinterest Predicts 2026”: ciąg dalszy eskapizmu i poszukiwania komfortu

Pinterest od wielu lat jest źródłem inspiracji, a także trendów – zarówno tych aktualnych, jak i tych, które już za chwilę zdominują nasze garderoby, wnętrza, to, co mamy na talerzu i inne sfery naszego życia. Bazując na aktywności użytkowników platformy, analitycy Pinteresta wyłonili 21 wiodących trendów na 2026 r. od mody i urody po styl życia i zdrowie psychiczne.

Zdaniem autorów raportu pod tytułem „Pinterest Predicts 2026” kluczowe znaczenie będzie miało w przyszłym roku poszukiwanie komfortu, autentyczności i optymizmu na co dzień w rzeczywistości, którą definiuje chaos i nieprzewidywalność. Przyznało to 55 proc. respondentów.

Z tego powodu, jak uważają autorzy raportu, słowami kluczowymi w nadchodzącym roku będą „eskapizm” i „spontaniczność”. Zamiast snuć wieloletnie plany, ludzie będą skupiać się na tym, co mogą osiągnąć w krótkiej perspektywie, bo tylko takie planowanie będzie miało sens w najbliższym czasie – uważają autorzy raportu. Poszukując strefy komfortu i poczucia zakorzenienia, będziemy starali się zwracać uwagę na codzienne rytuały i sięgać po to, co dobrze znamy.