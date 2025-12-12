Reklama

Trendy na 2026 rok według Pinteresta. Młodzi pragną komfortu i myślą o ucieczce

Jakie trendy w modzie, urodzie i stylu życia zdominują najbliższe miesiące? Swoimi przewidywaniami na ten temat podzielili się analitycy platformy społecznościowej Pinterest w najnowszym raporcie „Pinterest Predicts 2026”.

Publikacja: 12.12.2025 05:00

„Pinterest Predicts” to doroczny raport przygotowywany przez popularną wśród młodych ludzi platformę społecznościową.

Foto: Pinterest

Izabela Popko

Co roku analitycy niezwykle popularnej na świecie platformy społecznościowej Pinterest publikują swój raport pod tytułem „Pinterest Predicts”, który prognozuje, jakie estetyki, kolory, smaki i trendy w stylu życia będą cieszyć się największą popularnością w kolejnych miesiącach. Tegoroczna edycja przynosi mnóstwo obserwacji i prognoz, jednak eksperci Pinteresta wskazują też kilka, które ich zdaniem mogą zdefiniować 2026 r„.

Raport „Pinterest Predicts 2026”: ciąg dalszy eskapizmu i poszukiwania komfortu

Pinterest od wielu lat jest źródłem inspiracji, a także trendów – zarówno tych aktualnych, jak i tych, które już za chwilę zdominują nasze garderoby, wnętrza, to, co mamy na talerzu i inne sfery naszego życia. Bazując na aktywności użytkowników platformy, analitycy Pinteresta wyłonili 21 wiodących trendów na 2026 r. od mody i urody po styl życia i zdrowie psychiczne.

Zdaniem autorów raportu pod tytułem „Pinterest Predicts 2026” kluczowe znaczenie będzie miało w przyszłym roku poszukiwanie komfortu, autentyczności i optymizmu na co dzień w rzeczywistości, którą definiuje chaos i nieprzewidywalność. Przyznało to 55 proc. respondentów.

Z tego powodu, jak uważają autorzy raportu, słowami kluczowymi w nadchodzącym roku będą „eskapizm” i „spontaniczność”. Zamiast snuć wieloletnie plany, ludzie będą skupiać się na tym, co mogą osiągnąć w krótkiej perspektywie, bo tylko takie planowanie będzie miało sens w najbliższym czasie – uważają autorzy raportu. Poszukując strefy komfortu i poczucia zakorzenienia, będziemy starali się zwracać uwagę na codzienne rytuały i sięgać po to, co dobrze znamy.

Najmodniejsze kolory i estetyki według analityków Pinteresta

Raport Pinteresta to jednak nie tylko spostrzeżenia dotyczące ogólnych zjawisk pojawiających się w społeczeństwach na świecie, ale także obszerny katalog trendów, które dotyczą stylu życia. Pinterest, jako platforma społecznościowa pozwalająca tworzyć własne „moodboardy” i kolekcje zdjęć z różnych miejsc w sieci, wyłapuje znacznie szybciej niż inne serwisy.

Jednym z trendów pokazujących potrzebę tworzenia własnego, intymnego świata, jest coraz powszechniejsze zjawisko „layeringu” – tworzenia własnych zapachów poprzez łączenie kilku ulubionych perfum lub olejków. Jak ustalili analitycy Pinteresta, popularność tego zjawiska to zasługa przede wszystkim pokolenia Z i milenialsów.

W ostatnich dniach głośno zrobiło się wokół wyboru koloru roku przez ekspertów firmy Pantone. Autorzy raportu Pinteresta, w kontrze do decyzji Pantone'a, przewidują, że młodzi ludzie będą chcieli otaczać się przede wszystkim chłodnymi odcieniami niebieskiego. Dotyczy to ubrań i dodatków, ale też napojów czy koktajli.

Blisko tej tonacji leży holograficzny blask w makijażu i wystroju wnętrz, który ponownie najbardziej ukochali sobie przedstawiciele młodszych pokoleń. Analitycy przewidują, że tej „galaktycznej” kolorystyce będą towarzyszyć futurystyczne ubrania nawiązujące do filmów science fiction.

Na Pintereście wyłania się też całkowicie odmienny trend: ubrania i dodatki w kolorze khaki kojarzącym się z podróżami mają zdominować świat mody ulicznej i outdoorowej w przyszłym roku.

Młodzi ludzie mają też w niedalekiej przyszłości chętnie sięgać po maksymalistyczny, pełen blichtru styl, który eksperci z Pinteresta nazwali „Glamoratti”. Wyznaczają go marynarki i żakiety z wyraźnie zaznaczonymi ramionami, szykowne stójki i golfy oraz rzucająca się biżuteria, najczęściej złota lub w złotym kolorze.

Rok 2026 ma też stać pod znakiem broszek i przypinek, używanych w nietypowy sposób, bo przypinanych na przykład na rękawach, krawatach czy skarpetkach.

Na koniec jeszcze jeden, stricte kulinarny trend – w najbliższych miesiącach będzie wzrastać popularność kapusty jako składnika posiłków, ale też i ich głównej „gwiazdy”. Nadchodzi fala „steków” z kapusty, dalszego wzrostu popularności domowego kimczi, ale też – co może być zaskoczeniem – odkrywania polskich „gołąbków” przez świat. Raport Pinteresta zwraca uwagę, że liczba wyszukiwań w serwisie potrawy „golumbki soup” wzrosła o blisko sto procent. 

Autorzy raportu zwracają też uwagę, że rośnie świadomość dotycząca tego, co udostępniamy w sieci, a zarazem – coraz częściej użytkownicy i użytkowniczki są gotowi otwarcie mówić o tym, kim są, jakie mają poglądy i jak patrzą na świat. Trendy – piszą eksperci Pinteresta – stają się nie tyle obowiązkowymi normami społecznymi, co okazją do tego, by zaprezentować się w odpowiedni sposób oraz wyrazić siebie. 

