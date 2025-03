19 lutego 2025 roku, SS United States wyrusza z Filadelfii, gdzie spędził blisko 30 lat, do Mobile w stanie Alabama. Foto: WSRower, CC0, Wikimedia Commons

Rzeczywistość była bezlitosna także dla tak imponującego liniowca jak SS United States. W 1969 roku wycofano go z eksploatacji, a przez kolejne dekady wielokrotnie zmieniał właścicieli. W 1984 roku jego wnętrza zostały zlicytowane, w latach 90. jednostkę przetransportowano do Turcji i Ukrainy, by usunąć azbest z pokładu, co miało pomóc w znalezieniu dla niego nowego zastosowania. Projekt się jednak nie powiódł, w 1996 roku statek został odholowany do Filadelfii i tam pozostawał do 2025 roku, pokrywając się rdzą.

Floryda: Powstanie największa sztuczna rafa koralowa

W sierpniu 2024 roku władze hrabstwa Okaloosa na Florydzie ogłosiły zamiar odkupienia statku od ówczesnych właścicieli za milion dolarów, a następnie oczyszczenia go i zatopienia u wybrzeży Florydy, w pobliżu miast Crestview, Fort Walton Beach i Destin. W ten sposób powstałaby największa na świecie sztuczna rafa koralowa. Nowa atrakcja ma przyciągnąć na Florydę jeszcze więcej nurków i turystów.

SS United States w dziewiczym rejsie na Atlantyku w 1952 roku. Foto: Wikimedia Commons

Koszt projektu oszacowano na milion dolarów. Sprawa nie była jednak prosta, bo SS United States został wpisany na listę zabytków. Zakup przez władze hrabstwa Okaloosa sfinalizowano w październiku 2024 roku, co umożliwiło rozpoczęcie procesu przygotowania transatlantyku do zatopienia. Władze szacują, że ten proces pochłonie ok. 10 milionów dolarów i zajmie półtora roku.