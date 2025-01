„Megarejsy” i pływające miasta. Eksperci o nowych trendach w świecie podróży

Zdaniem obserwatorów branży w kolejnych latach gigantyczne wycieczkowce pływające po morzach i oceanach staną się normą — i nie chodzi jedynie o oferty dla najbogatszych. Jedną z firm, która odpowiada za ten trend, jest potentat, Royal Caribbean. Jeszcze dekadę temu amerykański przewoźnik posiadał tylko dwa wycieczkowce będące w stanie pomieścić siedem tysięcy pasażerów. Teraz ma już sześć takich gigantycznych statków.

Do floty Royal Caribbean należy ponadto największy na świecie „Icon of the Seas” mieszczących 7,6 tysiąca pasażerów, a w budowie znajdują się kolejne podobne jednostki. W ślad za amerykańskimi liniami podążają tacy przewoźnicy MSC Cruises, Carnival Cruise Line, Disney Cruise Line, P&O Cruises czy Norwegian Cruise Line, które posiadają i budują nowe wycieczkowce na kilka tysięcy pasażerów.

Rośnie rynek stałych mieszkań na statkach wycieczkowych

Cytowani przez „Guardiana” eksperci przewidują też, że w najbliższych latach przybędzie osób, które będą gotowe sprzedać swoje domy na lądzie, aby swoje życie spędzić na morzach i oceanach. Już teraz przewoźnicy oferują wynajem nowoczesnych, komfortowych mieszkań na statkach, które nie ma nic wspólnego z ciasnymi kajutami.

Owi pasażerowie-mieszkańcy będą swego rodzaju morskimi nomadami, przeprowadzając się co jakiś czas z jednego statku na inny. Roczne abonamenty na dowolną liczbę rejsów w ramach własnej floty jako pierwsza w branży oferuje od niedawna firma Virgin Voyages.

Jak wobec tego przewoźnicy mają zamiar poradzić sobie ze zjawiskiem zamykania się popularnych miast portowych na ogromne wycieczkowce? Zdaniem branżowych ekspertów gościnne przystanie powstają na przykład w krajach Zatoki Perskiej, Afryki, a także Europy Północnej. Wszystko to sprawi, że oferta wycieczek dla miłośników morskich podróży będzie coraz bardziej urozmaicona.