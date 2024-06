Co dla niektórych może być istotne, by skorzystać z programu, szlaku Santa Barbara nie trzeba przejść w całości – można zacząć go na wybranym etapie. Nic zresztą dziwnego – niewielu turystom udaje się bowiem go ukończyć. Od 2017 roku – kiedy szlak został otwarty – w całości przeszło go jedynie 196 osób.

Pierwsza część programu, który organizuje fundacja, już co prawda dobiegła końca. W 2023 roku na szlak wyszło łącznie 1199 osób. Koniec pierwszej odsłony akcji nie oznacza jednak, że z propozycji nie będzie można skorzystać w przyszłości – kolejna edycja ruszy bowiem już niedługo, bo po sezonie letnim, od 15 września. Program działać będzie do końca grudnia. „Jeśli masz poniżej 35 lat i chcesz się wybrać na niesamowitą wycieczkę bez wydawania pieniędzy, ta propozycja jest dla ciebie” - czytamy w ofercie.

Sardynia: czym jest szlak Santa Barbara?

Znajdujący się na włoskiej Sardynii szlak Santa Barbara ma aż 500 kilometrów długości i składa się z 30 etapów, z których każdy ma około 16 kilometrów. Ukończenie szlaku – który rozpoczyna się w miasteczku Iglesias w południowo-zachodniej części Sardynii, i biegnie wzdłuż pięknych nadmorskich klifów oraz przez lasy i wydmy – w całości zajmuje około miesiąca. Turyści, którzy wybiorą się na szlak po drodze zobaczyć mogą między innymi ruiny 150 opuszczonych kopalni oraz zapierający dech w piersiach widok na wodospad Piscina Irgas.

W rozmowie z BBC Margherita Concu – sekretarz fundacji Cammino Minerario di Santa Barbara – zaznaczyła, że jednym z celów projektu jest chęć przyciągnięcia młodych ludzi na Sardynię. „Chcieliśmy obniżyć średni wiek odwiedzających – z emerytów do osób w wieku 20-30 lat. Ważne jest też, by ludzie poznawali historię tego szlaku” – podkreśliła.