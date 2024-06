W Norwegii powstaje hotel dla turystów zmęczonych upałami. Wyrośnie w Arktyce

Do niedawna wybierając kraj na wakacje, szukaliśmy miejsc z piękną pogodą, więc stawialiśmy raczej na południe Europy. Jednak zmiany klimatyczne i wiążące się z nimi coraz wyższe temperatury, sprawiają, że coraz więcej osób zmienia priorytety dotyczące urlopów. Niebawem miejsce ciepłych i egzotycznych destynacji zająć mogą znacznie chłodniejsze rejony świata.

Popularność zyskuje zjawisko „coolcations”, które może stać się w najbliższej przyszłości jednym z najciekawszych trendów w świecie podróży. To nic innego jak wakacje w chłodniejszych zakątkach naszego globu – na przykład w krajach Europy Północnej, na Arktyce czy na Antarktydzie. Ale nie tylko. W ten zyskujący na znaczeniu trend doskonale wpisuje się nowa inwestycja realizowana na wyspie Senja – drugiej co do wielkości wyspie Norwegii, znanej z malowniczych widoków, pięknych plaż i dzikiej natury.

Powstaje hotel za kołem polarnym. Ucieczka przed upałami

Senja to druga co do wielkości wyspa w Norwegii, położona między Tromsø a Lofotami. Wyspa ma bardzo zróżnicowane tereny – znaleźć na niej można zarówno góry wybijające się ponad szarpiące linię brzegową fiordy, jak i przepiękne plaże czy jeziora. To idealne miejsce do pieszych wędrówek, pływania czy obserwacji wielorybów.

Już niebawem na zachodnim wybrzeżu Senji, norweska firma Norrøna zamierza otworzyć kameralny hotel dedykowany miłośnikom spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zaprojektowany przez cenioną pracownię architektoniczną Dorte Mandrup hotel – jak czytamy – usytuowany będzie na wysepce z widokiem na Morze Norweskie i górzysty półwysep. Został zaprojektowany tak, by harmonijnie łączył się z otaczającą go przyrodą.