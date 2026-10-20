Wystawa tkaniny z Bayeux, którą otwarto 10 września w British Museum w Londynie, to jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń kulturalnych ostatnich lat na Wyspach Brytyjskich. Jednak zainteresowanie nią przekroczyło oczekiwania organizatorów. Wystawa budzi też zainteresowanie wśród turystów.

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Wystawa tkaniny z Bayeux w British Museum. Miliony funtów z biletów

Gdy w lipcu ruszyła sprzedaż pierwszej transzy biletów na wystawę, wejściówki wyprzedały się w rekordowym tempie. Muzeum Brytyjskie w krótkim czasie zarobiło 2,5 mln funtów.

Jak w przypadku każdej tak obleganej wystawy, istnieje ryzyko, że prędzej czy później pojawią się jakieś problemy – i tak właśnie stało się w przypadku wystawy tkaniny z Bayeux. Wskutek ogromnego zainteresowania do muzeum ustawiają się długie kolejki.

We wrześniu i październiku na wejście do British Museum trzeba czekać nawet kilka godzin. W sali, w której na specjalnie przygotowanym stole (za równowartość 10 milionów złotych), prezentowana jest tkanina z Bayeux, chwilami panuje ścisk, co utrudnia podziwianie średniowiecznego dzieła.

Długi na blisko 70 metrów eksponat opowiada historię bitwy pod Hastings i kulisy przejęcia tronu angielskiego przez Wilhelma Zdobywcę. Dla Brytyjczyków tkanina to niemal relikwia. Zainteresowanie jest tym większe, że obiekt trafił na Wyspy po raz pierwszy od stuleci. Zainteresowanie przekroczyło wszelkie założenia. Jest tak duże, że amerykański „New York Times” nazwał tkaninę „brytyjską Mona Lisą”.

Tkanina z Bayeux w British Museum. Tłumy turystów i krytyka za złą organizację

Zainteresowanie wystawą w Wielkiej Brytanii jest ogromne, ale nie brak też problemów. Atmosferę wokół niej podgrzała informacja z sierpnia, gdy media poinformowały o tym, że Muzeum Brytyjskie zorganizowało prywatne oglądanie tkaniny z Bayeux dla twórcy firmy Palantir, miliardera Petera Thiela.

Stół, na którym prezentowana jest tkanina w British Museum, został wykonany na zamówienie. Jego koszt to ok. 10 milionów złotych. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Do wybuchu niezadowolenia doszło pod koniec września, gdy setki posiadaczy biletów odesłano z kwitkiem. Powodem było prywatne wydarzenie organizowane w tym czasie w British Museum. Na muzeum spadła też krytyka w kwestii dostępności wystawy dla osób z niepełnosprawnościami.

Ci, którzy chcieliby obejrzeć tkaninę z Bayeux w Londynie, mają na to jeszcze sporo czasu. Wystawa w Muzeum Brytyjskim potrwa do 11 lipca 2027 r. Wszystkie terminy zwiedzania są wyprzedane do końca tego roku, ale sprzedaż biletów odbywa się w transzach, które są wypuszczane co pewien czas. Sprzedaż najbliższej transzy ruszy 21 października, zaś kolejnej – w styczniu 2027 r.

Tkanina z Bayeux: Historia Anglii w formie haftu

Tkanina z Bayeux to średniowieczne arcydzieło w formie haftu na lnianym płótnie. Powstało prawdopodobnie w XI wieku na Wyspach, ale przez kolejne stulecia przechowywano je w katedrze w Bayeux we Francji. W 2007 r. tkanina z Bayeux została wpisana na listę UNESCO. Jest niezwykle delikatna, dlatego władze francuskie wielokrotnie odrzucały prośby brytyjskich muzeów o możliwość przewiezienia jej na wystawę w Wielkiej Brytanii. Trwająca obecnie wystawa w londyńskim British Museum to zasługa prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który wbrew protestom konserwatorów, polecił przetransportować tkaninę do Londynu.