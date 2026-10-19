W rzymskim Palazzo Mignanelli rozpoczęła się wystawa, w ramach której kreacje haute couture włoskiego domu Valentino zestawiono z surrealistycznymi obrazami Ewy Juszkiewicz, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich współczesnych polskich artystek. Jedną z prac Juszkiewicz jest nigdy wcześniej nieprezentowane płótno, które Polka stworzyła specjalnie na potrzeby trwającej wystawy. Obraz zainspirowała jedna z najbardziej ikonicznych sukni Valentino.

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„Aura”. Wspólna wystawa Ewy Juszkiewicz i domu mody Valentino

Urodzona w 1984 r. w Gdańsku Ewa Juszkiewicz słynie z surrealistycznych płócien, w których artystka eksploruje i reinterpretuje barokowe kobiece portrety, czerpiąc z tradycji malarstwa europejskiego. Juszkiewicz eksperymentuje z tradycyjnym malarstwem, rzucając wyzwanie utartym kanonom dotyczącym kobiecego piękna i statusu. Malarka pokrywa twarze oraz całe głowy kobiet kompozycjami z tkanin, kwiatów, liści, grzybów i innych organicznych form, a także surrealistycznymi „fryzurami” z włosów.

Obrazy Ewy Juszkiewicz można obejrzeć w Palazzo Mignanelli w Rzymie, gdzie 18 października rozpoczęła się wystawa pt. „Aura. Valentino Garavani – Ewa Juszkiewicz”. Wystawa prezentuje 26 obrazów Polki, które zestawiono z 38 archiwalnymi kreacjami haute couture słynnego włoskiego domu mody Valentino.

Jedną z prac Juszkiewicz jest nigdy wcześniej nieprezentowane płótno, które Polka stworzyła specjalnie na potrzeby trwającej wystawy. Obraz zainspirowała jedna z najbardziej ikonicznych sukni Valentino Foto: Sylwia Wysocka PAP

Wybrane projekty Valentino i obrazy Polki wchodzą ze sobą w dialog eksplorujący metamorfozy figury kobiety i jej przedstawień poprzez tkaniny, rzeźbiarskie formy i ornamenty. Podczas gdy kreacje Valentino podkreślają kobiecą sylwetkę, obrazy Juszkiewicz transformują tę sylwetkę, zwłaszcza twarz. W taki sposób między obydwiema dziedzinami – malarstwem i modą – powstaje napięcie, które otwiera przed oglądającymi wystawę nowe sposoby postrzegania wizerunku kobiety.

Haute couture i surrealizm. Współpraca Ewy Juszkiewicz z Valentino

Jednym z najważniejszych elementów wystawy jest najnowszy obraz Ewy Juszkiewicz pt. „Portret w czerwieni Valentino”, który artystka namalowała specjalnie na potrzeby tego wydarzenia. Olejny obraz przedstawia kobietę w ikonicznej czerwonej sukni wieczorowej z kolekcji haute couture Valentino na sezon jesień/zima 2007-2008.

Ewa Juszkiewicz podczas otwarcia wystawy jej prac w Museum Thyssen-Bornemisza w Madrycie w maju 2026 roku. Foto: Daniel Gonzalez PAP/EPA

To był jeden z ostatnich projektów Valentino Garavaniego w zastrzeżonym przez jego dom mody odcieniu „Valentino Red”. Wizjonerski projektant zmarł w 2008 r.

Juszkiewicz przeniosła jedwabny materiał słynnej sukni na płótno, transformując jednocześnie w charakterystyczny dla siebie sposób głowę modelki. Twarz kobiety zasłania kompozycja z identycznego, intensywnie czerwonego materiału, która przypomina chmurę, kwiat lub węzeł. Poprzez tę metamorfozę suknia przestaje być jedynie elementem ubioru i staje się częścią kobiecego wizerunku jako całości.

Foto: Sylwia Wysocka PAP

Oprócz tego w ramach wystawy można zobaczyć m.in. takie znane obrazy Juszkiewicz jak „W cienistej dolinie, nad rzeką (za Françoisem Gérardem)” z 2023 r. czy „Portret kalii” z 2025 r. Wśród kreacji Valentino nie zabrakło zarówno projektów samego Garavaniego, m.in. z lat 90., jak i jego następcy, Pierpaolo Piccioliego. Wystawa „Aura. Valentino Garavani – Ewa Juszkiewicz” w rzymskim Palazzo Mignanelli potrwa do 21 lutego 2027 r.