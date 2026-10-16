Hotel Stradom House Autograph Collection w Krakowie docenia międzynarodowe grono ekspertów branży architektonicznej, ale również sami turyści odwiedzający dawną stolicę Polski. Pięciogwiazdkowy obiekt znalazł się na liście najlepszych hoteli na Starym Kontynencie w plebiscycie magazynu dla podróżników „Condé Nast Traveller”.

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Stradom House: Luksusowy hotel w Krakowie wśród najlepszych w Europie

W 2024 r. pisaliśmy, że hotel Stradom House Autograph Collection znalazł się w gronie zwycięzców w amerykańskim plebiscycie T&C Hotel Awards, którego organizatorem jest znany nowojorski magazyn „Town & Country”. Stradom House Autograph Collection był wówczas jedynym polskim hotelem, który otrzymał takie wyróżnienie.

Dwa lata później jest też już całkowicie jasne, że krakowski hotel doceniają również odwiedzający Kraków turyści z całego świata. Stradom House Autograph Collection trafił na listę najlepszych hoteli w Europie w plebiscycie Readers’ Choice Awards 2026, którego twórcą jest znany magazyn dla podróżników „Condé Nast Traveller”.

Pięciogwiazdkowy Stradom House Autograph Collection trafił do kategorii „Reszta Europy”, obok takich hoteli jak W Budapest, Mandala z Berlina czy Mandarin Oriental z Monachium. Krakowski hotel otrzymał notę 91,69 pkt. na 100 możliwych, plasując się na 31. miejscu w swojej kategorii.

Barokowy budynek głównej części hotelu. Foto: Stradom House Autograph Collection

Kilka osobnych kategorii regionalnych, w ramach których wyróżniono różnego rodzaju obiekty hotelowe, objęło najbardziej turystyczne miasta na Starym Kontynencie. Własne kategorie otrzymały więc Paryż, Rzym, Wenecja i Florencja, a ponadto też reszta Włoch i Francji, Portugalia, Hiszpania, Grecja, Turcja oraz kraje nordyckie jako osobny region.

Stradom House: hotel w reprezentacyjnej kamienicy

Otwarty w kwietniu 2023 r. Stradom House Autograph Collection mieści się przy ul. Stradomskiej, jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic Krakowa. W obiekcie znajduje się 125 pokoi, dwie restauracje, bar, winiarnia z ogródkiem, klub wellness & spa „Sól”, 20-metrowy basen ze strefą saun, a także sale konferencyjne.

Wystrój Stradom House Autograph Collection nawiązuje do krakowskiego dziedzictwa kulturowego, a także do epoki przedwojennego modernizmu. Do dyspozycji najbardziej wymagających gości jest obszerny, prestiżowy apartament o nazwie Chapel Loft o powierzchni 155 mkw. Posiada on własną kuchnię, fortepian, a nawet kolekcję winyli. Z jego okien rozciąga się widok na Stare Miasto.

Goście mogą spędzić wolny czas w klubie Hedwig's, który zaaranżowano w części pamiętającej czasy baroku. Nazwa lokalu odnosi się do św. Jadwigi – patronki dawnej, obecnie zdesakralizowanej kaplicy, którą przekształcono na klub i bar.

W ekskluzywnym gronie europejskich hoteli, które otrzymały notę powyżej 99 pkt., znalazły się: Ritz i Bristol z Paryża, Airelles Le Grand Contrôle w Pałacu Wersalskim, Canaves Epitome na Santorini, JK Place i Corinthia w Rzymie, JK Place na Capri, Borgo w apulijskiej Egnazii, Hotel Il Pellicano w toskańskim Porto Ercole, Grand Hotel Timeo w Taorminie na Sycylii, Brach i Urso Hotel & Spa w Madrycie oraz Storfjord Hotel w norweskim Ålesund. Jak widać – i co chyba mało zaskakujące – prym w Europie wiodą Włochy.