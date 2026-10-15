Tirana przechodzi szeroko zakrojoną przebudowę, która czyni stolicę Albanii bardzo ciekawym miejscem realizacji nieszablonowych projektów. To ma być wyróżnik Tirany, miasta przez lata kojarzonego z komunistyczną zabudową. Jeden z etapów tej wielkiej transformacji dotyczy przekształcenia części tirańskiego Parku Rinia. Największy zielony obszar w centralnej części albańskiej stolicy zyska nowy, wielofunkcyjny budynek projektu światowej sławy pracowni architektonicznej Bjarke Ingels Group.

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Tirana Fountain Plaza. Wieżowiec jak fontanna w stolicy Albanii

W ostatnim czasie władze Tirany dały zielone światło budowom wielu nowych budynków – biurowców i apartamentowców, które mają przyciągnąć nowych mieszkańców, a także krajowe i zagraniczne firmy. W najbliższych latach w stolicy Albanii pojawią się budynki, które zaprojektowały takie renomowane pracownie architektoniczne z całej Europy jak MVRDV z Holandii, ODDA z Portugalii, Chybik + Kristof z Czech czy Stefano Boeri Architetti z Włoch.

W tym doborowym towarzystwie nie zabrakło również biura Bjarke Ingels Group z Danii. Pracownia wygrała międzynarodowy konkurs na projekt wielofunkcyjnego budynku o nazwie Tirana Fountain Plaza. Obiekt ma być kluczową częścią rozbudowy i modernizacji Parku Rinia, a także połączenia tego terenu z rzeką Laną.

Dotychczas obszar, na którym ma znaleźć się Tirana Fountain Plaza, znajdował się w rękach prywatnych. Po przebudowie będzie to ogólnodostępny, zielony plac, nad którym będzie górować futurystyczny wieżowiec – fontanna, mieszczący apartamenty, biura, hotel i instytucje kulturalne.

Tirana Fountain Plaza znajdzie się na skraju Parku Rinia. Projekt BIG zakłada zachowanie znajdującego się tu słynnego sztucznego stawu Taivani z historyczną fontanną.

Lewitujący budynek w centrum Tirany. Nowa oaza w mieście

Budynek Tirana Fountain Plaza przypomina „chmurę” składającą się z wielu warstw białych, perforowanych dysków, wznoszących się na dwóch smukłych, oszklonych filarach. Celem postawienia właściwej bryły budynku na filarach było pozostawienie jak największej powierzchni parku jako publicznej przestrzeni.

Tirana Fountain Plaza będzie działać trochę jak odwrócona fontanna, w której woda nie będzie tryskać z gruntu, ale delikatnie zraszać otoczenie. Cały kompleks będzie wyposażony w system wychwytywania, magazynowania i odzyskiwania wody deszczowej w zamkniętym obiegu. Woda posłuży do nawadniania rosnącej w parku roślinności, ma też zapobiegać powodziom, a także stworzyć chłodny i wilgotny mikroklimat – oazę w centrum Tirany.

Pracownia BIG ma na koncie kilka innych projektów w ramach modernizacji Tirany. Niedawno dokonała renowacji znajdującej się niedaleko Parku Rinia „Piramidy”, o czym już pisaliśmy. Dawne muzeum i symbol komunizmu przekształcono na centrum kulturalne.

Zdecydowanie bardziej kontrowersyjną realizacją Bjarke Ingels Group jest budowa nowego gmachu Teatru Narodowego Albanii. Przedsięwzięcie wywołało protesty wielu środowisk, bo wzniesienie nowego gmachu wiązało się z rozbiórką modernistycznego budynku teatru z lat 30. ubiegłego stulecia.

W planach jest też kolejna realizacja projektu architektów z BIG, tym razem pod Tiraną. Chodzi o Faith Park (ang. Park Wiary), czyli kompleks dziewięciu pawilonów, malowniczo zlokalizowanych na zboczu wzgórza we wsi Petrela. Każdy z pawilonów ma stanowić hołd dla jednej z dziewięciu religii.