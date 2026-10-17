Znajdujący się przy skrzyżowaniu Piątej Alei i 59. ulicy oraz po sąsiedzku z Central Parkiem Plaza Hotel jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków Nowego Jorku. To jeden z najbardziej charakterystycznych – i najbardziej znanych obiektów w tym mieście. W przeszłości jego właścicielem był Donald Trump, obecny prezydent Stanów Zjednoczonych. Obecnie należy do katarskiej spółki Katara Hospitality, a zarządza nim francuski koncern Accor poprzez swoją sieć hoteli luksusowych Fairmont. Zdecydowano, że stan hotelu wymaga kompleksowego remontu, dlatego Plaza niebawem zostanie zamknięty na co najmniej cztery lata.

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Plaza Hotel w Nowym Jorku. Zagrał w filmie „Kevin sam w Nowym Jorku”

Plaza Hotel otworzył się 1 października 1907 r. Inspirowany francuskim renesansem gmach od początku był symbolem przepychu w nowojorskim stylu. Szybko stał się też jedną z ikon miasta i na stałe wpisał się zarówno w amerykańskiej, jak i globalnej popkulturze.

Foto: Tiziano Brignoli Unsplash

Wśród wielu znanych gości hotelu Plaza warto wymienić m.in. F. Scotta Fitzgeralda, Trumana Capote, Gretę Garbo, Marlenę Dietrich, Elizabeth Taylor, Lizę Minelli, Jackie Onassis, Franka Lloyda Wrighta czy zespół The Beatles. Plaza jest też jednym z najczęściej filmowanych hoteli na świecie. W jego wnętrzach kręcono sceny do takich filmów jak m.in. „Północ, północny zachód” Alfreda Hitchcocka, „Kevin sam w Nowym Jorku” Chrisa Columbusa czy „Bezsenność w Seattle” Nory Ephron.

Odwiedzający Nowy Jork mają dosłownie ostatnie miesiące na to, aby spędzić noc w hotelu Plaza. Budynek zostanie zamknięty na minimum cztery lata, o czym poinformowała firma Accor.

Plaza Hotel: architektoniczna ikona Nowego Jorku

W komunikacie sieć Fairmont poinformowała, że plan renowacji fasady uwzględnia zarówno historyczny charakter budynku, jak i interes właścicieli prywatnych apartamentów, którzy mieszkają w budynku hotelu. „Zakres i złożoność prac dotyczących elewacji wymagają szczegółowego planowania oraz koordynacji z odpowiednimi interesariuszami, a także przestrzegania wymogów dotyczących ochrony zabytków” – czytamy w komunikacie operatora hotelu.

Foto: Ella de Kross Unsplash

Hotel Plaza zaprojektował Henry Janeway Hardenbergh. Amerykański architekt jest autorem również luksusowego apartamentowca Dakota, znajdującego się tuż przy zachodniej granicy Central Parku. Plaza Hotel pojawił się w filmie „Kevin sam w Nowym Jorku”, kontynuacji słynnej produkcji „Kevin sam w domu”.

W ciągu 119 lat swojego funkcjonowania hotel Plaza kilkukrotnie przechodził z rąk do rąk. W 1993 roku Donald Trump wziął ślub w hotelu ze swoją drugą żoną Marlą Maples. W latach 90. przyszły prezydent USA doprowadził Plaza Hotel do bankructwa.

Przez lata hotel wiele razy przechodził remonty i renowacje. W pierwszych latach XXI wieku część pokojów hotelowych przekształcono na lokale mieszkalne, które trafiły na rynek nieruchomości. Obecnie budynek mieści 282 pokoje hotelowe i 181 apartamentów.