Wybór pojazdu, który stanowi przedmiot instalacji, ma symboliczne znaczenie: osoba, która się w nim znajduje, ma możliwość wybrania się w wewnętrzną podróż dzięki medytacji w duchu tak zwanej Metody Abramović, którą artystka w przeszłości wielokrotnie prezentowała w swoich performansach.

„The Bus”: Marina Abramović w Davos

Interakcja z instalacją polega na tym, że osoba po prostu wchodzi do busa i siada w nim na jakiś czas. Przed wejściem uczestnik jest proszony o wyłączenie wszystkich urządzeń elektronicznych, jakie ma przy sobie: telefonu, laptopa czy smartwatcha.

To ma zachęcić daną osobę do zafundowania sobie cyfrowego detoksu. Akt wejścia do busa ma też przerwać niekończący się pęd w celu osiągania coraz lepszych wyników, w którym na co dzień bierze udział wielu uczestników forum w Davos.

„To podróż w głąb samego siebie, celowe spowolnienie w świecie, który nigdy się nie zatrzymuje”, tłumaczy Marina Abramović. „W świecie, który rzadko kiedy pauzuje, być może najbardziej transformacyjnym aktem jest zwyczajne zatrzymanie się i słuchanie” – dodaje artystka.

Celem umieszczenia instalacji „The Bus” w tak specyficznym kontekście jak Światowe Forum Ekonomiczne jest wsparcie pracy na rzecz pokoju na świecie. Bus co pewien czas przemieszcza się z jednego miejsca w inne w trakcie trwania forum, czego celem ma być zjednoczenie ludzi pochodzących z wielu różnych środowisk.

„The Bus” ma być platformą dla tego zjednoczenia, które – jak wierzy Abramović – można osiągnąć niekoniecznie na drodze debaty, ale przede wszystkim – wyciszenia i spojrzenia do własnego wnętrza, zanim zacznie się patrzeć na zewnątrz. „Czy spowolnienie i osiągnięcie pełnej obecności tu i teraz może być drogą do większej uważności, empatii i jedności?” – pyta artystka.