Reklama

Marina Abramović w Davos. Słynna artystka ma propozycję dla uczestników forum

Marina Abramović pojawiła się na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Słynna serbska artystka i performerka przygotowała nietypową instalację dla uczestników wydarzenia.

Publikacja: 22.01.2026 05:23

Marina Abramović prezentuje w Davos swoją instalację zatytułowaną „The Bus”.

Marina Abramović prezentuje w Davos swoją instalację zatytułowaną „The Bus”.

Foto: HELMUT FOHRINGER / APA-PICTUREDESK / APA-PICTUREDESK VIA AFP

Izabela Popko

Trwa Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, na którym najważniejsze postacie światowej polityki i biznesu dyskutują, negocjują i wygłaszają wystąpienia. Do Szwajcarii przyleciała też Marina Abramović, jedna z najbardziej wyrazistych i wpływowych współczesnych artystek. Davos stało się miejscem prezentacji jej nowej instalacji, której uczestnikami mają być prezydenci, premierzy, ministrowie i miliarderzy debatujący w szwajcarskim kurorcie.

Marina Abramović. Nowa instalacja na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos

Tegoroczne spotkanie w Davos ma szczególną atmosferę – odbywa się w cieniu gróźb aneksji Grenlandii przez USA i ryzyka wojny gospodarczej między Waszyngtonem a Brukselą. Te emocje chce ostudzić Marina Abramović.

W ramach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Abramović premierowo prezentuje swoją najnowszą instalację pod tytułem „The Bus”. Dzieło, w formie specjalnie ozdobionego autobusu, zaprasza uczestników forum do oderwania się na chwilę od napiętego grafiku, przejścia w tryb offline, skupienia w ciszy i rozmyślań o sprawach naprawdę istotnych.

Czytaj więcej

Palazzo Strozzi we Florencji często gości głośne wystawy
Sztuka
O tej wystawie będzie głośno w Europie. 70 dzieł Marka Rothko we Florencji

Instalacja jest częścią oficjalnego programu kulturalnego, który odbywa się podczas trwania forum. Oprócz Abramović w programie biorą udział między innymi tacy artyści jak Holender Thijs Biersteker, Ronen Tanchum z USA i francuski artysta działający pod pseudonimem JR.

Reklama
Reklama

Wybór pojazdu, który stanowi przedmiot instalacji, ma symboliczne znaczenie: osoba, która się w nim znajduje, ma możliwość wybrania się w wewnętrzną podróż dzięki medytacji w duchu tak zwanej Metody Abramović, którą artystka w przeszłości wielokrotnie prezentowała w swoich performansach.

„The Bus”: Marina Abramović w Davos

Interakcja z instalacją polega na tym, że osoba po prostu wchodzi do busa i siada w nim na jakiś czas. Przed wejściem uczestnik jest proszony o wyłączenie wszystkich urządzeń elektronicznych, jakie ma przy sobie: telefonu, laptopa czy smartwatcha.

To ma zachęcić daną osobę do zafundowania sobie cyfrowego detoksu. Akt wejścia do busa ma też przerwać niekończący się pęd w celu osiągania coraz lepszych wyników, w którym na co dzień bierze udział wielu uczestników forum w Davos.

„To podróż w głąb samego siebie, celowe spowolnienie w świecie, który nigdy się nie zatrzymuje”, tłumaczy Marina Abramović. „W świecie, który rzadko kiedy pauzuje, być może najbardziej transformacyjnym aktem jest zwyczajne zatrzymanie się i słuchanie” – dodaje artystka.

Celem umieszczenia instalacji „The Bus” w tak specyficznym kontekście jak Światowe Forum Ekonomiczne jest wsparcie pracy na rzecz pokoju na świecie. Bus co pewien czas przemieszcza się z jednego miejsca w inne w trakcie trwania forum, czego celem ma być zjednoczenie ludzi pochodzących z wielu różnych środowisk.

„The Bus” ma być platformą dla tego zjednoczenia, które – jak wierzy Abramović – można osiągnąć niekoniecznie na drodze debaty, ale przede wszystkim – wyciszenia i spojrzenia do własnego wnętrza, zanim zacznie się patrzeć na zewnątrz. „Czy spowolnienie i osiągnięcie pełnej obecności tu i teraz może być drogą do większej uważności, empatii i jedności?” – pyta artystka.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Sztuka Światowe Forum Ekonomiczne w Davos Davos 2026
W 2025 roku przez madryckie Prado przewinęło się rekordowe 3,5 miliona zwiedzających.
Sztuka
Czołowe europejskie muzeum ma dość tłumów turystów. Pojawią się ograniczenia
New Museum w Nowym Jorku to budynek, w którym spotkały się wizje kilku wybitnych architektów, laurea
Sztuka
Najbardziej oczekiwane budynki 2026 roku. Jeden z nich powstawał przez 144 lata
Muzeum Narodowe w Katarze otwarto w 2019 roku w Dosze.
Sztuka
Wyścig zbrojeń w świecie sztuki. Potęgi Bliskiego Wschodu toczą wojnę o prestiż
Yves Bouvier to jeden z najbardziej znanych graczy na międzynarodowym rynku sztuki.
Sztuka
Słynny marszand zaczyna walkę w sądzie. W tle obrazy warte sto milionów dolarów
W paryskim Grand Palais zaplanowano obszerną retrospektywę Henriego Matisse’a.
Sztuka
Wystawy w Europie, które trzeba zobaczyć w tym roku. Cézanne, Matisse, Abramović
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama