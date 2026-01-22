Aktualizacja: 22.01.2026 05:46 Publikacja: 22.01.2026 05:23
Marina Abramović prezentuje w Davos swoją instalację zatytułowaną „The Bus”.
Foto: HELMUT FOHRINGER / APA-PICTUREDESK / APA-PICTUREDESK VIA AFP
Trwa Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, na którym najważniejsze postacie światowej polityki i biznesu dyskutują, negocjują i wygłaszają wystąpienia. Do Szwajcarii przyleciała też Marina Abramović, jedna z najbardziej wyrazistych i wpływowych współczesnych artystek. Davos stało się miejscem prezentacji jej nowej instalacji, której uczestnikami mają być prezydenci, premierzy, ministrowie i miliarderzy debatujący w szwajcarskim kurorcie.
Tegoroczne spotkanie w Davos ma szczególną atmosferę – odbywa się w cieniu gróźb aneksji Grenlandii przez USA i ryzyka wojny gospodarczej między Waszyngtonem a Brukselą. Te emocje chce ostudzić Marina Abramović.
W ramach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Abramović premierowo prezentuje swoją najnowszą instalację pod tytułem „The Bus”. Dzieło, w formie specjalnie ozdobionego autobusu, zaprasza uczestników forum do oderwania się na chwilę od napiętego grafiku, przejścia w tryb offline, skupienia w ciszy i rozmyślań o sprawach naprawdę istotnych.
Instalacja jest częścią oficjalnego programu kulturalnego, który odbywa się podczas trwania forum. Oprócz Abramović w programie biorą udział między innymi tacy artyści jak Holender Thijs Biersteker, Ronen Tanchum z USA i francuski artysta działający pod pseudonimem JR.
Wybór pojazdu, który stanowi przedmiot instalacji, ma symboliczne znaczenie: osoba, która się w nim znajduje, ma możliwość wybrania się w wewnętrzną podróż dzięki medytacji w duchu tak zwanej Metody Abramović, którą artystka w przeszłości wielokrotnie prezentowała w swoich performansach.
Interakcja z instalacją polega na tym, że osoba po prostu wchodzi do busa i siada w nim na jakiś czas. Przed wejściem uczestnik jest proszony o wyłączenie wszystkich urządzeń elektronicznych, jakie ma przy sobie: telefonu, laptopa czy smartwatcha.
To ma zachęcić daną osobę do zafundowania sobie cyfrowego detoksu. Akt wejścia do busa ma też przerwać niekończący się pęd w celu osiągania coraz lepszych wyników, w którym na co dzień bierze udział wielu uczestników forum w Davos.
„To podróż w głąb samego siebie, celowe spowolnienie w świecie, który nigdy się nie zatrzymuje”, tłumaczy Marina Abramović. „W świecie, który rzadko kiedy pauzuje, być może najbardziej transformacyjnym aktem jest zwyczajne zatrzymanie się i słuchanie” – dodaje artystka.
Celem umieszczenia instalacji „The Bus” w tak specyficznym kontekście jak Światowe Forum Ekonomiczne jest wsparcie pracy na rzecz pokoju na świecie. Bus co pewien czas przemieszcza się z jednego miejsca w inne w trakcie trwania forum, czego celem ma być zjednoczenie ludzi pochodzących z wielu różnych środowisk.
„The Bus” ma być platformą dla tego zjednoczenia, które – jak wierzy Abramović – można osiągnąć niekoniecznie na drodze debaty, ale przede wszystkim – wyciszenia i spojrzenia do własnego wnętrza, zanim zacznie się patrzeć na zewnątrz. „Czy spowolnienie i osiągnięcie pełnej obecności tu i teraz może być drogą do większej uważności, empatii i jedności?” – pyta artystka.
