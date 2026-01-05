Tej wystawy zapewne nie przegapią miłośnicy XX-wiecznego malarstwa. W marcu w Palazzo Strozzi we Florencji otworzy się retrospektywna wystawa obrazów Marka Rothko – amerykańskiego artysty, którego uważa się za jednego z najważniejszych malarzy XX-wiecznych. Ekspozycja ukaże nieoczywiste relacje Rothki z Florencją, a także ze sztuką renesansu.

Mark Rothko we Florencji. Na wystawie ponad 70 obrazów

Mark Rothko należy do grona malarzy, których obrazy można natychmiast skojarzyć z autorem. Pochodzący z łotewskiego Dyneburga Rothko, który przez większość życia tworzył w Nowym Jorku, był jednym z czołowych przedstawicieli ekspresjonizmu abstrakcyjnego, a konkretnie – nurtu „color field painting”.

Technika ta, którą Rothko uczynił swoim znakiem rozpoznawczym, polegała na tworzeniu abstrakcyjnych kompozycji poprzez kładzenie na płótnie jednolitych plam koloru, gdzie celem artysty było ukazanie głębi i przestrzeni. Takie właśnie plamy o intensywnych barwach wypełniają obrazy Rothki, które, pomimo swojej prostoty, od lat hipnotyzują i fascynują.

Już niebawem, bo 14 marca 2026 roku, w renesansowych wnętrzach florenckiego Palazzo Strozzi otworzy się wystawa pod tytułem „Rothko in Florence” (ang. „Rothko we Florencji”), która pozwoli prześledzić ponad cztery dekady twórczości artysty, od lat 30. do 60. ubiegłego stulecia. W jednym miejscu znajdzie się ponad 70 obrazów Rothki. To będzie jedna z najważniejszych wystaw prac Rothki.