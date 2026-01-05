Aktualizacja: 06.01.2026 11:27 Publikacja: 05.01.2026 14:02
Palazzo Strozzi we Florencji często gości
Foto: Giovanni Sighele, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
Tej wystawy zapewne nie przegapią miłośnicy XX-wiecznego malarstwa. W marcu w Palazzo Strozzi we Florencji otworzy się retrospektywna wystawa obrazów Marka Rothko – amerykańskiego artysty, którego uważa się za jednego z najważniejszych malarzy XX-wiecznych. Ekspozycja ukaże nieoczywiste relacje Rothki z Florencją, a także ze sztuką renesansu.
Mark Rothko należy do grona malarzy, których obrazy można natychmiast skojarzyć z autorem. Pochodzący z łotewskiego Dyneburga Rothko, który przez większość życia tworzył w Nowym Jorku, był jednym z czołowych przedstawicieli ekspresjonizmu abstrakcyjnego, a konkretnie – nurtu „color field painting”.
Technika ta, którą Rothko uczynił swoim znakiem rozpoznawczym, polegała na tworzeniu abstrakcyjnych kompozycji poprzez kładzenie na płótnie jednolitych plam koloru, gdzie celem artysty było ukazanie głębi i przestrzeni. Takie właśnie plamy o intensywnych barwach wypełniają obrazy Rothki, które, pomimo swojej prostoty, od lat hipnotyzują i fascynują.
Już niebawem, bo 14 marca 2026 roku, w renesansowych wnętrzach florenckiego Palazzo Strozzi otworzy się wystawa pod tytułem „Rothko in Florence” (ang. „Rothko we Florencji”), która pozwoli prześledzić ponad cztery dekady twórczości artysty, od lat 30. do 60. ubiegłego stulecia. W jednym miejscu znajdzie się ponad 70 obrazów Rothki. To będzie jedna z najważniejszych wystaw prac Rothki.
Obrazy wypożyczono z kilku prominentnych galerii sztuki, w tym z nowojorskich MoMA i Metropolitan Museum of Art, londyńskiej Tate, Centrum Pompidou w Paryżu i National Gallery of Art w Waszyngtonie. W ramach wystawy będzie można obejrzeć między innymi takie prace jak wczesny obraz figuratywny „Interior (1936)” czy słynną abstrakcję „No. 3/No. 13 (1949)”.
Organizatorem zbliżającej się wystawy we Florencji są trzy tamtejsze instytucje: Fondazione Palazzo Strozzi, Muzeum św. Marka i Biblioteka Laurenziana. Jednym z kuratorów wystawy jest syn Marka Rothki, Christopher.
Wystawa ma ukazać fascynację Marka Rothki włoskim, a konkretnie – florenckim renesansem. Przełomowym wydarzeniem, które zainspirowało artystę, była jego wizyta we Florencji w 1950 roku.
Jak zapowiadają organizatorzy wystawy, wyjdzie ona poza mury Palazzo Strozzi. W ramach szerszego projektu odbędą się dwie inne wystawy w miejscach, które miały dla Marka Rothki szczególne znaczenie.
Organizatorzy wystawy podkreślają, że wydarzenia towarzyszące głównej wystawie „ukażą, jak Rothko przełożył na malarstwo napięcie między klasycznymi a swobodnymi metodami ekspresji, tworząc za pomocą koloru nowe postrzeganie przestrzeni, które wykracza poza dwuwymiarową powierzchnię płótna”.
Pierwsza wystawa odbędzie się w Muzeum św. Marka, gdzie prace Rothki zawisną obok fresków autorstwa Fra Angelico. Obrazy Amerykanina zagoszczą też w westybule Biblioteki Laurenziany projektu Michała Anioła. Wnętrza westybulu zainspirowały malarza do stworzenia serii wielkoformatowych obrazów „Seagram Murals”.
Miłośnicy twórczości Rothki powinni pospieszyć z rezerwacją biletów na wystawę „Rothko in Florence”. Wydarzenie będzie dość krótkie, bo potrwa jedynie do 23 sierpnia 2026 roku – oczywiście o ile organizatorzy nie zdecydują się jej przedłużyć.
